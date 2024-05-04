ОконченКраснодар — Ахмат 0:1Онлайн
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    «Краснодар» сенсационно уступил «Ахмату»

    «Краснодар» — «Ахмат»: счет матча 0:1 (0:0), обзор гола

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    В 27-м туре РПЛ состоялась неожиданность.«Краснодар» на своем поле проиграл грозненскому «Ахмату» со счетом 0:1.

    Мохамед Конате
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    Мохамед Конате

    В первом тайме зрители не увидели забитых мячей, а сразу после перерыва отличился нападающий Мохамед Конате.

    Этот гол так и остался единственным в матче.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Краснодар — Ахмат 0:1
    Гол: 0:1 Мохамед Конате (46') Краснодар: Матвей Сафонов, Хуниор Алонсо, Жоау Батчи, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Джон Кордоба, Олакунле Олусегун, Castano K., Olaza L., Tormena, Victor Sa Ахмат: Гиорги Шелия, Мирослав Богосавац, Милош Шатара, Дарко Тодорович, Владислав Камилов, Лечи Садулаев, Артём Тимофеев, Мохамед Конате, Ghandri N., Kovachev S., Lovat L. Предупреждения: Kovachev S. (19'), Никита Кривцов (90+1')

    Календарь и таблица РПЛ

    В следующем туре «Краснодар» поедет в гости к «Спартаку», а «Ахмат» отправится к «Крыльям Советов».

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