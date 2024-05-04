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    «Жирона» обыграла «Барселону» и обогнала ее в таблице Ла Лиги

    «Жирона» — «Барселона»: счет матча 4:2 (1:2), обзор голов

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    В матче 34-го тура испанской Ла Лиги «Жирона» взяла верх на своем поле над «Барселоной» со счетом 4:2.

    Порту — автор дубля
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    Порту — автор дубля

    Дублем в составе хозяев отметился Порту, также забивали Мигель Гутьеррес и Артем Довбик.

    За «Барселону» отличились Андрес Кристенсен и Роберт Левандовский.

    Футбол. Испания. Примера
    Жирона — Барселона 4:2
    Голы: 0:1 Андреас Кристенсен (3'), 1:1 Артем Довбик (4'), 1:2 Роберт Левандовски (пенальти) (45 + 1'), 2:2 Порту Кристиан (65'), 3:2 Мигель Гутьеррес (67'), 4:2 Порту Кристиан (75') Жирона: Пауло Гассанига, Эрик Гарсия, Давид Лопес (Порту Кристиан, 65'), Дейли Блинд, Мигель Гутьеррес, Янхель Эррера, Алейш Гарсия, Виктор Цыганков (Ян Коуту, 64'), Иван Мартин, Савио (Валери Фернандес, 86'), Артем Довбик Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Андреас Кристенсен (Рафаэл Диас, 69'), Жоау Канселу, Пау Кубарси, Рональд Араухо, Жюль Кунде, Фермин Лопес (Педри, 69'), Илкай Гюндоган, Серхи Роберто (Ориоль Ромеу Видаль, 79'), Роберт Левандовски (Ферран Торрес, 79'), Ламин Ямал (Жоау Фелиш, 83') Предупреждения: Жюль Кунде (28'), Рональд Араухо (39'), Серхи Роберто (43')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В 35-м туре «Барселона» примет «Реал Сосьедад», а «Жирона» отправится в гости к «Алавесу».

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