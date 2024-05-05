В рамках турнира UFC 301 5 мая пройдет поединок Жозе Альдо и Джонатана Мартинеза в легчайшем весе. Начало — 06:45 (мск). Альдо — Мартинез: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Жозе Альдо

Турнирное положение: Жозе Альдо — это легенда промоушена и бывший доминирующий чемпион в полулегком дивизионе. Также бразилец доходил до статуса претендента на титул в легчайшей весовой категории.

Последние бои: Последний бой Жозе Альдо в UFC проходил летом 2022 года против Мераба Двалишвили и тогда он обернулся для ветерана лиги поражением единогласным решением судей. С тех пор экс-чемпион провел 3 поединка на профессиональном ринге в Бразилии, в которых одержал 2 победы и один раз подрался вничью.

Состояние бойца: Последний бой против Двалишвили в UFC показал, что уровню топ-5 Альдо явно не соответствует. Жозе очень стойкий боец и опыта ему явно не занимать. Стоит также отметить его невероятную защиту от тейкдаунов: в бою с тем же Мерабом он ни разу не позволил грузину перевести себя на землю. Главная проблема Жозе это физика, ведь ему сейчас уже 37 лет.

Джонатан Мартинез

Турнирное положение: Джонатан Мартинез сейчас занимает 12-ю строчку в рейтинге легчайшего дивизиона. В числе рейтинговых бойцов он пребывает почти 2 года.

Последние бои: В последнем поединке американец одолел техническим нокаутом во втором раунде Эдриана Янеза. Тогда Джонатан очень грамотно использовал лоу-кики и отбил своему сопернику, ногу заставив его сдаться. Всего же в активе Мартинеза 6 выигранных поединков кряду в промоушене.

Состояние бойца: Джонатан плавно подходит к своему пику. Ранее он очень неплохо показал себя в поединках со стилистически разными соперниками.

Он удачно перебивает панчеров и знает, как действовать против топовых борцов вроде Саида Нурмагомедова.

Статистика для ставок

Мартинез выиграл 6 предыдущих поединков кряду

Альдо за 5 предыдущих боев в UFC проиграл досрочно только один раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры видят фаворитом Джонатана Мартинеза. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.65. На победу Альдо предлагают поставить за 2.30.

Прогноз: Каким бы опытным не был Альдо, но вряд ли он уже может тягаться с более молодыми и голодными до побед соперниками. Джонатан моложе бразильца на 7 лет, у него серия из шести побед и хорошие навыки как в стойке, так и на земле. Этого будет достаточно для того, чтобы одолеть 37-летнего ветерана.

Ставка: Победа Джонатана Мартинеза за 1.65.