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    «Ростов» — «Балтика»: стартовые составы на игру Кубка России Путь регионов

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    Тренерский штаб «Ростова» и «Балтики» назвал имена футболистов, которые выйдут на поле с первых минут в полуфинале Пути регионов Кубка России.

    Даниил Уткин («Ростов»)
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    Даниил Уткин («Ростов»)

    «Ростов»: Медведев, Мелехин, Терентьев, Чернов, Лангович, Байрамян, Уткин, Колтаков, Комаров, Азнауров, Комличенко.

    Запасные: Цулая, Соловьев, Сако, Эльаскалани, Вахания, Осипенко, Глебов, Шанталий, Столбов, Щетинин, Роналдо, Голенков.

    «Балтика»: Латышонок, Осипов, Кузьмин, Капленко, Ковалев, Андраде, Энрикес, Рыбчинский, Радмановац, Аванесян, Лисакович.

    Запасные: Коновалов, Бориско, Жиров, Маляров, Фернандес, Луна, Пряхин, Остойич, Алекс, Козлов, Лазарев.

    Игра начнется на стадионе «Ростов Арена». Начало — в 19:15 мск.

    Прогноз на этот матч можно увидеть тут.

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