В четверг, 2 мая, в 1/2 финала Кубка России Пути регионов «Ростов» на своем поле примет «Балтику». Начало поединка запланировано на 19:15 по мск. «Ростов» — «Балтика»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Ростов»

Путь к полуфиналу: На групповом этапе Кубка России «Ростов» занял 2-е место с 11-ю очками в активе, пройдя в четвертьфинал Пути РПЛ. На этой стадии команда Валерия Карпина не смогла пройти ЦСКА, проиграв по сумме 2-х встреч со счетом 1:3.

После этого «Ростов» попал в 1/8 финала Кубка России Пути регионов, где прошел «Химки» с минимальным счетом 1:0. В четвертьфинале турнира подопечные Карпина одолели «Урал» со счетом 3:1.

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Последние матчи: После зимней паузы «Ростов» показывает интересную игру. В прошедшем туре РПЛ команда обыграла «Оренбург» со счетом 2:1, а до этого одолел «Урал» (1:0), забив единственный гол на 57-й минуте.

В последних 8-и матчах во всех турнирах у «Ростова» только 1 поражение, 6 побед и 1 ничья. Единственное поражение случилось в матче со «Спартаком», где подопечные Карпина провалились и проиграли со счетом 1:5.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Ростов» полностью наладил свою игру, продолжая бороться за место в 5-ке лидеров в РПЛ, а также за победу в Кубке России. У подопечных Карпина есть все шансы выиграть турнир.

У «Ростова» есть яркий форвард, который может помочь команде победить. Форвард Егор Голенков в РПЛ забил 8 голов и сделал 3 ассиста за 26 встреч, а в Кубке России нападающий отличился забитым мячом и 2 голевыми передачами в 8-и встречах.

«Балтика»

Путь к полуфиналу: На протяжении всего сезона было видно, что «Балтике» очень важен результат в Кубке России. По итогам группового этапа калининградцы заняли 2-е место с 12-ю очками в активе, уступив лидерство «Зениту».

В четвертьфинале Кубка России Пути РПЛ «Балтика» прошла «Локомотив», выиграв по сумме 2-х встреч со счетом 4:3. В полуфинале турнира команду Сергея Игнашевича ждал ЦСКА, который смог всухую обыграть калининградцев с общим счетом 3:0.

Последние матчи: «Балтика» продолжает ожесточенную борьбу за выживание в РПЛ. В прошедшем туре подопечные Игнашевича неожиданно обыграли все тот же ЦСКА (3:1), а встречей ранее уступили «Краснодару» (2:3).

В последних 5-и встречах «Балтика» трижды победила и дважды проиграла. За этот период команда забила 14 голов и пропустила 8 голов.

Состояние команды: Кажется, что калининградцы только разгоняются ближе к финишу сезона. Интересно, что «Балтика» умудрилась разгромить «Ахмат» со счетом 7:1.

Стоит отметить, что «Балтика» уже цеплялась за результат в очной встрече с «Ростовом» в нынешнем сезоне. Матч 8-го тура РПЛ между этими командами закончился ничейным результатом — 2:2. «Балтика» сумела совершить камбэк со счетом 0:2.

Статистика для ставок

В последних 8-и матчах у «Ростова» только одно поражение

У «Балтики» только 1 поражение в 5-и последних матчах на чужом поле

В последних 3-х очных встречах у «Ростова» только 1 победа и 2 ничьих

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ростова» — 2.00, победа «Балтики» — 3.65, ничья — 3.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.95 и 1.85 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Ростов» окажется сильнее «Балтики», которая сейчас озабочена сохранением прописки в РПЛ.

Ставка: Победа «Ростова» за 2.00.

Прогноз: «Балтика» будет бороться до конца и забьет хотя бы 1 гол.

Ставка: Обе забьют за 1.75.