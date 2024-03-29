В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет на «Болл Арене» 29 марта. Начало встречи — в 04:00 (мск). «Колорадо» — «Рейнджерс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Колорадо»

Турнирное положение: Команда из Денвера остается одним из претендентов на первое место в Западной конференции. В 72 матчах она набрала 97 очков и закрепилась на третьей строчке.

От лидеров Запада — «Далласа» — «Колорадо» отстает на 2 балла с учетом «лишнего» матча, разрыв между вторым «Ванкувером» обусловлен одним очком при равенстве проведенных встреч.

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Последние матчи: Большую часть мартовской кампании «Колорадо» провел почти безупречно, не проиграв ни в одном матче из девяти последних, если вынести за рамки недавнюю встречу с «Монреалем», в которой команда Джареда Беднара уступила с минимальным разрывом в счете (1:2).

Все прогнозы на НХЛ

Не сыграют: Из-за разной степени повреждений встречу пропустят Габриэль Ландескуг, Логан О’Коннор, Павел Францоуз.

Состояние команды: На текущий момент «Колорадо» является одним из сильнейших и стабильных в плане результатов клубов Запада, который стремится выйти в кубковый раунд на пике формы.

«Рейнджерс»

Турнирное положение: Команда, украшающая собой Манхэттен, стала первой в чемпионате, добравшейся до отметки 100 очков. Для этого ей понадобились 72 встречи.

Сейчас «Рейнджерс» вновь занимают первое место в таблице Восточной конференции, на один балл оторвавшись от второго «Бостона», который провел на матч больше. От «Флориды» и «Каролины» ньюйоркцы дистанцировались на 3 очка.

Последние матчи: После домашнего поражения от «Виннипега» в прошлую среду (2:4) команда Питера Лавиолетта проводит очередную серию без поражений, которая увеличилась до трех матчей.

Цикл новых успешных результатов стартовал с важнейшего выезда на территорию «Бостона» (5:2), после чего «Рейнджерс», вернувшись в Нью-Йорк, обыграли «Флориду» (4:3 Б) и «Филадельфию» (6:5 ОТ).

Не сыграют: Из-за травм матч пропустят Райан Линдгрен, Джейкоб Труба, Блейк Уилер и Филип Хитил. Под вопросом участие Эрика Густафссона.

Состояние команды: Как и будущий соперник, «Рейнджерс» находятся в огне. Несмотря на эпизодические провалы, команда идет по дистанции уверенно и планирует ворваться в плей-офф в идеальном игровом тонусе.

Статистика для ставок

В трех последних гостевых матчах «Рейнджерс» общая результативность добиралась до рубежей 7+ голов

Победой «Колорадо» закончились шесть домашних матчей из последних семи

В пяти предыдущих встречах в Денвере из семи команда Беднара забрасывала от пяти и более шайб

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Колорадо» оценивается букмекерами в 2.22, ничья — в 4.78, а победа «Рейнджерс» — в 2.81.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.50, на тотал меньше 5.5 — за 2.36.

Прогноз: К очной встрече «Колорадо» и «Рейнджерс» подходят в идеальной форме. У обоих идет игра в атаке, благодаря чему их результаты на дистанции соответствуют тем, с которыми ассоциируются топ-команды.

В очной встрече соперникам бессмысленно отказываться от текущего стиля ведения игры, поэтому матч окажется событийным.

Ставка: Тотал больше 6.5 за 2.07.

Прогноз: В последнее время команда Лавиолетта неплохо разбирается с сильнейшими представителями лиги. Вполне вероятно, что и «Колорадо» присоединится к компании тех, кого обыгрывали в недавнем прошлом ньюйоркцы.

Ставка: «Рейнджерс» победят в матче за 2.10.