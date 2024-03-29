«Колорадо»
Турнирное положение: Команда из Денвера остается одним из претендентов на первое место в Западной конференции. В 72 матчах она набрала 97 очков и закрепилась на третьей строчке.
От лидеров Запада — «Далласа» — «Колорадо» отстает на 2 балла с учетом «лишнего» матча, разрыв между вторым «Ванкувером» обусловлен одним очком при равенстве проведенных встреч.
Колорадо — Нью-Йорк Рейнджерс: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Большую часть мартовской кампании «Колорадо» провел почти безупречно, не проиграв ни в одном матче из девяти последних, если вынести за рамки недавнюю встречу с «Монреалем», в которой команда Джареда Беднара уступила с минимальным разрывом в счете (1:2).
Не сыграют: Из-за разной степени повреждений встречу пропустят Габриэль Ландескуг, Логан О’Коннор, Павел Францоуз.
Состояние команды: На текущий момент «Колорадо» является одним из сильнейших и стабильных в плане результатов клубов Запада, который стремится выйти в кубковый раунд на пике формы.
«Рейнджерс»
Турнирное положение: Команда, украшающая собой Манхэттен, стала первой в чемпионате, добравшейся до отметки 100 очков. Для этого ей понадобились 72 встречи.
Сейчас «Рейнджерс» вновь занимают первое место в таблице Восточной конференции, на один балл оторвавшись от второго «Бостона», который провел на матч больше. От «Флориды» и «Каролины» ньюйоркцы дистанцировались на 3 очка.
Последние матчи: После домашнего поражения от «Виннипега» в прошлую среду (2:4) команда Питера Лавиолетта проводит очередную серию без поражений, которая увеличилась до трех матчей.
Цикл новых успешных результатов стартовал с важнейшего выезда на территорию «Бостона» (5:2), после чего «Рейнджерс», вернувшись в Нью-Йорк, обыграли «Флориду» (4:3 Б) и «Филадельфию» (6:5 ОТ).
Не сыграют: Из-за травм матч пропустят Райан Линдгрен, Джейкоб Труба, Блейк Уилер и Филип Хитил. Под вопросом участие Эрика Густафссона.
Состояние команды: Как и будущий соперник, «Рейнджерс» находятся в огне. Несмотря на эпизодические провалы, команда идет по дистанции уверенно и планирует ворваться в плей-офф в идеальном игровом тонусе.
Статистика для ставок
- В трех последних гостевых матчах «Рейнджерс» общая результативность добиралась до рубежей 7+ голов
- Победой «Колорадо» закончились шесть домашних матчей из последних семи
- В пяти предыдущих встречах в Денвере из семи команда Беднара забрасывала от пяти и более шайб
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Колорадо» оценивается букмекерами в 2.22, ничья — в 4.78, а победа «Рейнджерс» — в 2.81.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.50, на тотал меньше 5.5 — за 2.36.
- 1.95Торонто — Вашингтон: прогноз и ставкаПослезавтра в 02:00
- 1.82Локомотив — Авангард: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 2.18Металлург Мг — Спартак: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
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Прогноз: К очной встрече «Колорадо» и «Рейнджерс» подходят в идеальной форме. У обоих идет игра в атаке, благодаря чему их результаты на дистанции соответствуют тем, с которыми ассоциируются топ-команды.
В очной встрече соперникам бессмысленно отказываться от текущего стиля ведения игры, поэтому матч окажется событийным.
Ставка: Тотал больше 6.5 за 2.07.
Прогноз: В последнее время команда Лавиолетта неплохо разбирается с сильнейшими представителями лиги. Вполне вероятно, что и «Колорадо» присоединится к компании тех, кого обыгрывали в недавнем прошлом ньюйоркцы.
Ставка: «Рейнджерс» победят в матче за 2.10.