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    «Абдыш-Ата» не заметит оппонента

    «Кара-Балта» — «Абдыш-Ата». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 9 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Кара-Балта» — «Абдыш-Ата»
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    «Абдыш-Ата»
    9 апреля в 3-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Кара-Балта» и «Абдыш-Ата». Начало игры — в 15:00 мск. «Кара-Балта» — «Абдыш-Ата»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Кара-Балта»

    Турнирное положение: «Кара-Балта» привычно ставит перед собой высокие задачи. Вот только на данный момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

    При этом «Кара-Балта» в 2 матчах чемпионата не разжилась очками. Причем забила команда 1 мяч при 3 пропущенных.

    Последние матчи: в предыдущем поединке турнира команда потерпела поражение. «Кара-Балта» уступила «Мурас Юнайтед» (1:2).

    В стартовом туре чемпионата команда также проиграла. «Кара-Балта» минимально уступила «Алдиеру».

    Оборона команды действует не столь уверенно. Вот только в атаке бы поднатореть — тогда и за высокие места в таблице можно будет побороться.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит не столь выгодно. Между тем, наверняка «Кара-Балта» поднимется повыше в таблице.

    Матчи против «Абдыш-Ата» для команды исторически складываются неудачно. В 9 последних очных поединках «Кара-Балта» уступила.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут рады и ничьей. «Кара-Балта» уж точно не будет лишь отсиживаться в обороне.

    «Абдыш-Ата»

    Турнирное положение: Старт чемпионата Кыргызстана команде удался. Ныне «Абдыш-Ата» располагается на законном 1 месте таблицы.

    Притом, что «Абдыш-Ата» набрал 6 очков в 2 поединках. В них команда настреляла 7 мячей при одном пропущенном.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла яркую викторию. «Абдыш-Ата» разгромила «Илбирс» (5:0).

    А вот до того команда добыла три заслуженных очка. «Абдыш-Ата» сумела переиграть «Алай» Ош (2:1).

    Очевидно, что команда явно постарается закрепиться в лидерах. Да и потенциал для этого у нее весьма серьезный.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Абдыш-Ата» выглядит стабильно. Да и за чемпионство команда явно будет бороться.

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    В кадровом плане у команды фактически полный штиль. Лидеры «Абдыш-Атаа» на месте, да и мотивация выиграть чемпионат огромная.

    Плюс ко всему, «Абдыш-Ата» прилично смотрится в атаке. Да и надежность тылов находится на надлежащем уровне.

    Наверняка гости будут действовать агрессивно. «Абдыш-Ата» явно сильнее оппонента, и не должна терять очки на ровном месте.

    Статистика для ставок

    • «Абдыш-Ата» выиграла у «Кара-Балты» в 9 последних матчах

    • «Абдыш-Ата» в 2 стартовых турах забила 7 мячей

    • Последний очный поединок принес победу «Абдыш-Ата» (4:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Абдыш-Ата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.04. Ничья оценена в 12.00, а победа оппонента — в скромные 33.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.24 и 3.48.

    Прогноз: Гости явно сильнее оппонента, так что наверняка проявят высокую активность в атаке.

    «Абдыш-Ата» выглядит куда мощнее соперника, которого к тому же регулярно обыгрывает.

    Ставка: Фора «Абдыш-Ата» -3.5 за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить смогут обе команды.

    Ставка: Обе забьют за 2.51

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    Ставка и прогноз на матч «Кара-Балта» — «Абдыш-Ата» с коэффициентом 2.30. Дата матча: 09.04.2024. Прогнозы на футбол. «Абдыш-Ата» не заметит оппонента
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