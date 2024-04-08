«Химки» — «Арсенал»: счет матча 3:2 (0:1), обзор голов

В матче 26-го тура Первой лиги по футболу подмосковныенанесли поражение прямому конкуренту тульскомусо счетом 3:2.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Сергей Варатынов — автор победного гола Фото: gfckhimki.com

Первый тайм остался за гостями, на 34-й минуте счет открыл Ишхак Гелоян.

Хозяева смогли сравнять счет на 56-й минуте после точного удара Александра Руденко, а через шесть минут был удален вратарь «Арсенала» Никита Кокарев.

На 75-й минуте Бутта Магомедов вывел «Химки» вперед, но даже в меньшинстве «канониры» смогли отыграться после гола своего капитана Сергея Ткачева.

Но матч остался за «Химками». На 90+6-й минуте центральный защитник хозяев Сергей Варатынов принес победу своему клубу.

Футбол. Россия. ФНЛ Химки — Арсенал Тула 2:2 Голы: 0:1 Geloyan I. (34'), 1:1 Александр Руденко (56'), 2:1 Бутта Магомедов (75'), 2:2 Сергей Ткачёв (85') Химки: Игорь Обухов, Петар Голубович, Олег Исаенко, Данил Степанов, Сергей Терехов, Илья Берковский, Хетаг Хосонов, Артём Кулишев, Александр Руденко, Varatynov S., Volkov Z. Арсенал Тула: Никита Кокарев, Кирилл Большаков, Эрвинг Ботака-Иобома, Александр Коротков, Максим Кайнов, Артём Попов, Джонатан Окоронкво, Bakhar I., Geloyan I., Levin V., Makarov A. Предупреждения: Александр Руденко (15'), Varatynov S. (53'), Александр Зуев (73') Удаление: Никита Кокарев (62')

«Химки» снова лидирует в Первой лиге с 45 очками. «Арсенал» (41) — пятый.