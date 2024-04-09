В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет в «Скотиабанк Арене» 09 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Торонто» — «Питтсбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Торонто»

Турнирное положение: В последних поединках «Торонто» снова неудержим, но выше пятого места в восточной конференции канадской дружине все равно не прыгнуть.

Последние матчи: Последний матч был выигран у «Монреаля» (4:2), а Мэттьюсу осталось забросить две шайбы, чтобы стать снайпером-рекордсменом по количеству голов в одной регулярке в 21 веке.

Травмированные игроки: У канадской команды хватает проблем с травмированными игроками, но Кифу удаётся их грамотно маскировать. Сейчас команде не могут помочь сразу пять хоккеистов.

Общий тонус клуба: Встреча против «Питтсбурга» не будет легкой прогулкой, поскольку гостям кровь из носа нужно побеждать, чтобы зацепиться за плей-офф.

«Питтсбург»

Турнирное положение: Нужно отдать должное всем игрокам «Питтсбурга», поскольку совершить такой рывок на финише сезона, дорого стоит. Клуб располагается на девятом место на Востоке, но оказался там лишь по дополнительным показателям.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: В последнем поединке «пингвины» выдержали напор «Тампы» и победили «молний» со счетом 5:4.

Травмированные игроки: Салливан не может рассчитывать на Аккиари, Грейвза, Людвига и Ньето. Это не те игроки, которые влияют на структуру игры клуба.

Общий тонус клуба: Игра против «Торонто» ожидается максимально веселой, поэтому не исключается игра с обилием голов с обеих сторон.

Статистика для ставок

«Питтсбург» набирает очки в семи последних поединках

За четыре последних матча между этими командами «пингвины» выиграли лишь раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 2.12, на ничью — 4.78, на гостей — 2.99.

Прогноз: «Питтсбург» вцепится в этот матч всеми возможными способами, но победу не отдаст.

Альтернативный прогноз: Слишком много будет стоять на кону для гостей, поэтому вероятность овертайма в этой встрече достаточно велика.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.99.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.05.