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    Команда Слуцкого сразу понесется в атаку

    «Шанхай Шеньхуа» — «Ухань Три Таунс». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, чемпионат Китая, 9 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шанхай Шеньхуа» — «Ухань Три Таунс»
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    Леонид Слуцкий
    9 апреля в 5-м туре чемпионата Китая по футболу сыграют «Шанхай Шеньхуа» и «Ухань Три Таунс». Начало игры — в 15:00 мск. «Шанхай Шеньхуа» — «Ухань Три Таунс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Китай. Суперлига 09 Апреля 2024 года

    «Шанхай Шеньхуа»

    Турнирное положение: «Шанхай Шеньхуа» привычно ставит перед собой высокие задачи. Вот и на данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Шанхай Шеньхуа» в 4 матчах чемпионата не потерял ни одного очка. Причем забила команда 9 мячей при всего 1 пропущенном.

    Последние матчи: в предыдущем поединке турнира команда взяла три очка. «Шанхай Шеньхуа» переиграл «Чанчунь Ятай» (2:1).

    Все 5 стартовых поединков сезона команда Леонида Слуцкого выиграла. Да и по игре она смотрится уж очень выгодно.

    Оборона команды действует весьма монолитно. Пропустили шанхайцы лишь в своем последнем матче, хотя до того в 4 матчах оставляли свои ворота сухими.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит впечатляюще. Наверняка «Шанхай Шеньхуа» постарается оторваться от преследователей.

    Матчи против «Ухань Три Таунс» для команды исторически складываются сложно. В 4 очных поединках «Шанхай Шеньхуа» по разу победил и уступил.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активны в атаке. «Шанхай Шеньхуа» явно начнет встречу максимально агрессивно.

    «Ухань Три Таунс»

    Турнирное положение: Старт чемпионата Китая команде не удался. Ныне «Ухань Три Таунс» располагается на скромном 12 месте таблицы.

    Притом, что «Ухань Три Таунс» набрал 3 очка в 4 поединках. В них команда настреляла 6 мячей при 8 пропущенных.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. «Ухань Три Таунс» уступил «Цанчжоу» (0:2).

    А вот до того команда уступила еще и «Бэйцзин Гоань» (0:1). Зато с «Наньтун Чжиюнь» она справилась (3:1).

    Очевидно, что команда явно постарается поправить свое положение. Да и потенциал для этого у нее имеется.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Ухань Три Таунс» выглядит нестабильно. Да и 2 последних поражения явно не прибавляют оптимизма.

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    В кадровом плане у команды фактически полный штиль. Лидеры «Ухань Три Таунс» на месте, да и мотивация подняться в таблице имеется.

    Плюс ко всему, «Ухань Три Таунс» относительно неплохо смотрится в атаке. Вот только пропускает команда в средне 2 гола за матч.

    Наверняка гости будут действовать вторым номером. «Ухань Три Таунс» постарается разжиться хотя бы баллом.

    Статистика для ставок

    • «Ухань Три Таунс» проиграл в 2 своих последних матчах

    • «Шанхай Шеньхуа» выиграл во всех 5 своих матчах сезона

    • Последний очный поединок принес победу «Шанхай Шеньхуа» (2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 4.34, а победа оппонента — в скромные 5.92.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.76 и 2.09.

    Прогноз: Команда Слуцкого явно сильнее оппонента, так что наверняка проявит высокую активность в атаке.

    «Шанхай Шеньхуа» выглядит куда мощнее соперника, и уж точно быстро понесется в атаку.

    Ставка: Победа «Шанхай Шеньхуа» в 1 тайме за 2.02.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют менее 3 мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.09

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    Ставка и прогноз на матч «Шанхай Шеньхуа» — «Ухань Три Таунс» с коэффициентом 2.02. Дата матча: 09.04.2024. Прогнозы на футбол. Команда Слуцкого сразу понесется в атаку
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