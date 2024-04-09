9 апреля в 5-м туре чемпионата Китая по футболу сыграют «Шанхай Шеньхуа» и «Ухань Три Таунс». Начало игры — в 15:00 мск. «Шанхай Шеньхуа» — «Ухань Три Таунс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Шанхай Шеньхуа»

Турнирное положение: «Шанхай Шеньхуа» привычно ставит перед собой высокие задачи. Вот и на данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Шанхай Шеньхуа» в 4 матчах чемпионата не потерял ни одного очка. Причем забила команда 9 мячей при всего 1 пропущенном.

Последние матчи: в предыдущем поединке турнира команда взяла три очка. «Шанхай Шеньхуа» переиграл «Чанчунь Ятай» (2:1).

Все 5 стартовых поединков сезона команда Леонида Слуцкого выиграла. Да и по игре она смотрится уж очень выгодно.

Оборона команды действует весьма монолитно. Пропустили шанхайцы лишь в своем последнем матче, хотя до того в 4 матчах оставляли свои ворота сухими.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит впечатляюще. Наверняка «Шанхай Шеньхуа» постарается оторваться от преследователей.

Матчи против «Ухань Три Таунс» для команды исторически складываются сложно. В 4 очных поединках «Шанхай Шеньхуа» по разу победил и уступил.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активны в атаке. «Шанхай Шеньхуа» явно начнет встречу максимально агрессивно.

«Ухань Три Таунс»

Турнирное положение: Старт чемпионата Китая команде не удался. Ныне «Ухань Три Таунс» располагается на скромном 12 месте таблицы.

Притом, что «Ухань Три Таунс» набрал 3 очка в 4 поединках. В них команда настреляла 6 мячей при 8 пропущенных.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. «Ухань Три Таунс» уступил «Цанчжоу» (0:2).

А вот до того команда уступила еще и «Бэйцзин Гоань» (0:1). Зато с «Наньтун Чжиюнь» она справилась (3:1).

Очевидно, что команда явно постарается поправить свое положение. Да и потенциал для этого у нее имеется.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Ухань Три Таунс» выглядит нестабильно. Да и 2 последних поражения явно не прибавляют оптимизма.

В кадровом плане у команды фактически полный штиль. Лидеры «Ухань Три Таунс» на месте, да и мотивация подняться в таблице имеется.

Плюс ко всему, «Ухань Три Таунс» относительно неплохо смотрится в атаке. Вот только пропускает команда в средне 2 гола за матч.

Наверняка гости будут действовать вторым номером. «Ухань Три Таунс» постарается разжиться хотя бы баллом.

Статистика для ставок

«Ухань Три Таунс» проиграл в 2 своих последних матчах

«Шанхай Шеньхуа» выиграл во всех 5 своих матчах сезона

Последний очный поединок принес победу «Шанхай Шеньхуа» (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.54. Ничья оценена в 4.34, а победа оппонента — в скромные 5.92.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.76 и 2.09.

Прогноз: Команда Слуцкого явно сильнее оппонента, так что наверняка проявит высокую активность в атаке.

«Шанхай Шеньхуа» выглядит куда мощнее соперника, и уж точно быстро понесется в атаку.

Ставка: Победа «Шанхай Шеньхуа» в 1 тайме за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих забьют менее 3 мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.09