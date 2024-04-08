Лидер турнирной таблицы чемпионата Италии «Интер» сыграет в гостях с «Удинезе». За ходом встречи 31-го тура Серии А приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Старт запланирован на 21:45 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Удинезе»

«Удинезе» находится на 15-й строчке в турнирной таблице, набрав 28 очков в 30-ти матчах. На счету команды 4 победы, 16 ничьих и 10 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 29:45.

Матч крайнего тура против «Сассуоло» «черно-белые» свели к ничьей. Команды обменялись голами в концовке первого тайма, зафиксировав итоговый результат (1:1).

У «Удинезе» одна победа в 6-ти последних матчах — 11 марта над «Лацио» (2:1). За этот отрезок у команды из Удине также три ничьи и два поражения.

«Интер»

«Интер» уверенно лидирует в турнирной таблице Серии А и мчит к своему чемпионству. «Нерадзурри» набрали 79 очков в 30-ти матчах и опережают идущий вторым «Милан» на 11 баллов. Подопечные Индзаги одержали 25 побед, 4 раза сыграли вничью и проиграли лишь раз, забив 73 гола и пропустив 14 мячей в свои ворота.

В крайнем туре Серии А «Интер» дома уверенно обыграл «Эмполи» (2:0). Голами в составе миланской команды отличились Димарко и Санчес.

Эта победа стала для «нерадзурри» 11-й в 12-ти последних матчах. За этот период «Интер» только раз потерял очки. Туром ранее до матча с «Эмполи» «черно-синие» дома разошлись миром с «Наполи» (1:1).

Личные встречи

В матче первого круга «Интер» разгромил соперника со счетом 4:0. Всего в 10-ти последних встречах на счету команды из Милана 7 побед, «Удинезе» оказался сильнее в одном случае и дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Удинезе» — «Интер» с коэффициентом 1.75.