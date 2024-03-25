ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборной Испании будет не хватать ГавиМимо праздника. Куртуа, Гави и еще 12 звезд, которые, скорее всего, пропустят Евро-2024
  • 22:11
    • Дубль Овечкина обеспечил «Вашингтону» победу над «Виннипегом»
  • 20:32
    • 24-летний колумбийский футболист скончался во время тренировки
  • 20:07
    • Сафиуллин во 2-м круге турнира в Майами уступил Музетти
  • 19:52
    • Касаткина не вышла в 4-й круг турнира в Майами
  • 22:28
    • Магуайр получил травму и покинул расположение сборной Англии
    Все новости спорта

    Сиэтл — Монреаль: смотреть онлайн в прямом эфире

    25.03.2024 в 04:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Сиэтл — Монреаль

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 04:00 25.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Сиэтл — Монреаль в регулярном сезоне НХЛ.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Последний матч: «Монреаль» — «Сиэтл» 4:2. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

    Для тех, кто делает ставки:

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:2.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:2 (победит «Сиэтл»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сиэтл — Монреаль.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев обыграет Норри с разгромным счетом?
  • Норри — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Игра на «СКА Арене» окажется результативной?
  • СКА — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Вернется ли Сербия на победный путь?
  • Кипр — Сербия. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.72
  • Экспресс дня 25 марта
  • Сегодня в 22:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Норри — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч СКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Кипр — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.98
  • Прогноз на матч Монтевидео Сити Торке U21 — Россия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Ливан — Австралия
  • Футбол
  • Завтра в 11:45
    •  3.00
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Миннесота — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Оттава — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 01:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие