В 02:00 22.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матчав регулярном сезоне НХЛ.

Последний матч: «Детройт» — «Нью-Йорк Айлендерс» 3:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Для тех, кто делает ставки:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Нью-Йорк Айлендерс»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Детройт — Нью-Йорк Айлендерс.

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