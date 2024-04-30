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    У Медведева будут проблемы в матче с Бубликом?

    Медведев — Бублик. Ставка (к. 1.86) и прогноз на «Мастерс» в Мадриде 30 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Медведев — Бублик
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 12:00 мск. Медведев — Бублик: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Медведев

    У Даниила в понедельник был тяжелейший матч против Себастьяна Корды, который в очередной раз подтвердил статус одного из самых неудобных соперников для россиянина.

    Медведев дожал американца только в третьем сете — 5:7, 7:6. 6:3.

    После тай-брейка во втором сете не было ни малейших сомнений в том, что Медведев обыграет уставшего Корду.

    Но в первых сетах Даниилу было максимально тяжело, соперник играл чересчур хорошо — исключением стал лишь тай-брейк, на котором Себастьян все-таки допустил несколько серьезных ошибок.

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    В первом матче Медведев одержал волевую победу над итальянцем Маттео Арнальди — 2:6, 6:4, 6:4.

    Бублик

    Бублик просто взял и наказал всех, кто не верил в него. В понедельник один из самых веселых игроков тура выиграл у Бена Шелтона.

    Саша ужасно начал, но в итоге совершил камбэк — 3:6, 7:6. 6:4. Ни во втором сете, ни в третьем американец не взял ни гейма на приеме.

    «Во втором сете я однозначно лучше принимал. Я стоял, смотрел на часы и такой: Ладно, у меня есть еще 30-40 минут, пока мое тело не проснется. Тогда начну функционировать», — отметил представитель Казахстана после матча.

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    В общем, балагур приятно удивил и игрой, и результатом. Шелтон после первого сета, похоже, тоже не ожидал, что Бублик так прибавит.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.28, победу Бублика букмекеры предлагают за 3.70.

    Прогноз: Даниил выиграл все шесть предыдущих матчей против Бублика, при этом отдав за все время лишь два сета.

    Несмотря на то, что соперник порой очень здорово играет и на грунте, скорее всего, на этот раз Медведеву хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.

    Рекомендуемая ставка: победа Медведева в двух сетах за 1.86.

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    Ставка и прогноз на матч Медведев — Бублик с коэффициентом 1.86. Дата матча: 30.04.2024. Прогнозы на теннис. У Медведева будут проблемы в матче с Бубликом?
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