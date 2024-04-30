Медведев
У Даниила в понедельник был тяжелейший матч против Себастьяна Корды, который в очередной раз подтвердил статус одного из самых неудобных соперников для россиянина.
Медведев дожал американца только в третьем сете — 5:7, 7:6. 6:3.
После тай-брейка во втором сете не было ни малейших сомнений в том, что Медведев обыграет уставшего Корду.
Но в первых сетах Даниилу было максимально тяжело, соперник играл чересчур хорошо — исключением стал лишь тай-брейк, на котором Себастьян все-таки допустил несколько серьезных ошибок.
В первом матче Медведев одержал волевую победу над итальянцем Маттео Арнальди — 2:6, 6:4, 6:4.
Бублик
Бублик просто взял и наказал всех, кто не верил в него. В понедельник один из самых веселых игроков тура выиграл у Бена Шелтона.
Саша ужасно начал, но в итоге совершил камбэк — 3:6, 7:6. 6:4. Ни во втором сете, ни в третьем американец не взял ни гейма на приеме.
«Во втором сете я однозначно лучше принимал. Я стоял, смотрел на часы и такой: Ладно, у меня есть еще 30-40 минут, пока мое тело не проснется. Тогда начну функционировать», — отметил представитель Казахстана после матча.
В общем, балагур приятно удивил и игрой, и результатом. Шелтон после первого сета, похоже, тоже не ожидал, что Бублик так прибавит.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.28, победу Бублика букмекеры предлагают за 3.70.
Прогноз: Даниил выиграл все шесть предыдущих матчей против Бублика, при этом отдав за все время лишь два сета.
Несмотря на то, что соперник порой очень здорово играет и на грунте, скорее всего, на этот раз Медведеву хватит двух сетов для выхода в следующий раунд.
Рекомендуемая ставка: победа Медведева в двух сетах за 1.86.