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    Сможет ли Рублев выйти в четвертьфинал в Мадриде?

    Рублев — Грикспор. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Мадриде 30 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Рублев — Грикспор
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против нидерландца Таллона Грикспора в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 12:00 мск. Рублев — Грикспор: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Мужчины 30 Апреля 2024 года

    Рублев

    Андрей повторил свой прошлогодний результат в столице Испании, но самое главное, что неприятная серия поражений теперь уже в прошлом.

    В предыдущем раунде Андрей одержал победу над Алехандро Давидовичем-Фокиной — 7:6, 6:4.

    Ключевым в этом матче стала концовка первого сета — Рублев уступал на тай-брейке 0:5, но каким-то образом совершил камбэк.

    Хотя потом Рублев признался, что в какой-то момент уже даже смирился, что эту партию уже не вытащить. К счастью, он ошибался.

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    В первом матче Андрей уверенно разобрался с аргентинцем Факундо Багнисом (6:1, 6:4).

    Грикспор

    Таллон начал турнир с волевой победы над японцем Таро Даниэлем — 4:6, 6:3, 6:4.

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    • А уже в следующем матче нидерландец преподнес мини-сенсацию, обыграв Хольгера Руне.

    Грикспор снова дожал соперника в третьем сете — 6:4, 4:6, 6:3. В решающей партии датчанин взял на приеме лишь пять очков.

    Интересно, что на «Мастерсе» в Монте-Карло Грикспор выиграл только один матч, а на турнире в Бухаресте и вовсе не прошел ни раунда.

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    Лучшим результатом Таллона в текущем сезоне пока что остается выход в полуфинал турнира в Роттердаме.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.42, победу Грикспора букмекеры предлагают за 2.87.

    Прогноз: в прошлом году Андрей выиграл у Таллона на харде в Дохе и на траве в Галле. В обоих матчах россиянин дожал нидерландца в третьем сете, причем в первом случае только на тай-брейке.

    Скорее всего, в предстоящей встрече Грикспор тоже заставит Рублева понервничать. Пожалуй, здесь лучше обойтись без ставок на исход.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.

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    Ставка и прогноз на матч Рублев — Грикспор с коэффициентом 1.92. Дата матча: 30.04.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Рублев выйти в четвертьфинал в Мадриде?
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