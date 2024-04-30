Россиянин Андрей Рублев сыграет против нидерландца Таллона Грикспора в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 12:00 мск. Рублев — Грикспор: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Рублев

Андрей повторил свой прошлогодний результат в столице Испании, но самое главное, что неприятная серия поражений теперь уже в прошлом.

В предыдущем раунде Андрей одержал победу над Алехандро Давидовичем-Фокиной — 7:6, 6:4.

Ключевым в этом матче стала концовка первого сета — Рублев уступал на тай-брейке 0:5, но каким-то образом совершил камбэк.

Хотя потом Рублев признался, что в какой-то момент уже даже смирился, что эту партию уже не вытащить. К счастью, он ошибался.

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В первом матче Андрей уверенно разобрался с аргентинцем Факундо Багнисом (6:1, 6:4).

Грикспор

Таллон начал турнир с волевой победы над японцем Таро Даниэлем — 4:6, 6:3, 6:4.

А уже в следующем матче нидерландец преподнес мини-сенсацию, обыграв Хольгера Руне.

Грикспор снова дожал соперника в третьем сете — 6:4, 4:6, 6:3. В решающей партии датчанин взял на приеме лишь пять очков.

Интересно, что на «Мастерсе» в Монте-Карло Грикспор выиграл только один матч, а на турнире в Бухаресте и вовсе не прошел ни раунда.

Лучшим результатом Таллона в текущем сезоне пока что остается выход в полуфинал турнира в Роттердаме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рублева в этом матче можно поставить за 1.42, победу Грикспора букмекеры предлагают за 2.87.

Прогноз: в прошлом году Андрей выиграл у Таллона на харде в Дохе и на траве в Галле. В обоих матчах россиянин дожал нидерландца в третьем сете, причем в первом случае только на тай-брейке.

Скорее всего, в предстоящей встрече Грикспор тоже заставит Рублева понервничать. Пожалуй, здесь лучше обойтись без ставок на исход.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.