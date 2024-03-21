«Автомобилист» — СКА: счет матча 2:1 ОТ, обзор голов

В третьем матче четвертьфинала Кубка Гагаринаиз Екатеринбурга и петербургскийв основное время сыграли вничью со счетом 1:1, а в овертайме хозяевам удалось вырвать победу.

На 32-й минуте счет нападающий хозяев Анатолий Голышев, ему ассистировал Даниил Романцев.

СКА смог перевести игру в овертайм в середине третьего периода после точного броска Арсения Грицюка, голевую передачу ему отдал Захар Бардаков.

Решающую шайбу на 18-й минуте овертайма забросил Кертис Валк.

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Третий матч «Автомобилист» (Екатеринбург) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) Голы: Голышев — 5 (Романцев), 31:38 — 1:0. Грицюк — 2 (Бардаков), 50:10 — 1:1. Валк — 1 (Мэйсек), 77:12 — 2:1Вратари: Аликин — СеребряковБроски: 24 (7+4+4+9) — 43 (10+11+14+8)Штраф: 10 — 8

Четвертый матч серии пройдет 23 марта в Екатеринбурге. Первые три матча выиграл «Автомобилист».