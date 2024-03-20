Последний матч: «Тампа-Бэй» — «Вегас» 5:4. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.
Для тех, кто делает ставки:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вегас» — «Тампа-Бэй» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.88.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Вегас»).
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