ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Хомуха«Сейчас в "Спартаке" достоин работать именно Карпин». Дмитрий Хомуха — о результатах Кубка России, проблемах молодежного футбола и лимите на легионеров
  • 19:20
    • «Автомобилист» обыграл в гостях «Металлург» и сравнял счет в серии
  • 14:32
    • Официально: Адиев назначен на пост главного тренера «Ахмата»
    Все новости спорта

    «Автомобилист» обыграл в гостях «Металлург» и сравнял счет в серии

    «Металлург» — «Автомобилист»: счет матча 2:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Автомобилист
    Во втором матче полуфинала Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» уступил на своем льду «Автомобилисту» со счетом 2:4.

    Стефан Да Коста — герой матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стефан Да Коста — герой матча

    На 8-й минуте счет открыл нападающий гостей Стефан Да Коста.

    В середине второго периода Денис Зернов сравнял счет.

    На 36-й минуте «Автомобилист» снова вышел вперед после точного броска Анатолия Голышева, а через минуту Да Коста оформил дубль и увеличил преимущество своей команды до двух шайб.

    На 52-й минуте Дмитрий Силантьев забросил вторую шайбу «Металлурга», но на большее сил не хватило.

    Точку в матче поставил в конце третьего периода Даниил Романцев.

    Счет в серии стал 1:1. Третий матч пройдет 7 апреля в Екатеринбурге.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лилль» позволит «Марселю» прервать серию поражений?
  • «Лилль» — «Марсель». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Прервется ли серия поражений «Вердера»?
  • «Айнтрахт» — «Вердер». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Сможет ли «Герта» обогнать «Падерборн» в таблице?
  • «Падерборн» — «Герта». Прогноз и ставки
  • 3.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.63
  • Экспресс дня 5 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лилль — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.15
  • Прогноз на матч Падерборн — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ростов — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рома — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Пари НН — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Атлетик — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Унион — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие