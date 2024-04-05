«Металлург» — «Автомобилист»: счет матча 2:4, обзор голов

Стефан Да Коста — герой матча Фото: globallookpress.com
На 8-й минуте счет открыл нападающий гостей Стефан Да Коста.
В середине второго периода Денис Зернов сравнял счет.
На 36-й минуте «Автомобилист» снова вышел вперед после точного броска Анатолия Голышева, а через минуту Да Коста оформил дубль и увеличил преимущество своей команды до двух шайб.
На 52-й минуте Дмитрий Силантьев забросил вторую шайбу «Металлурга», но на большее сил не хватило.
Точку в матче поставил в конце третьего периода Даниил Романцев.
Счет в серии стал 1:1. Третий матч пройдет 7 апреля в Екатеринбурге.