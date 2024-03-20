В матче регулярного Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет на «Ти-Мобайл Арене» 20 марта. Начало встречи — в 05:30 (мск). «Вегас» — «Тампа-Бэй»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Вегас»

Турнирное положение: В нынешней регулярке действующий обладатель Кубка Стэнли борется за выход в плей-офф из нижней части таблицы. На текущий момент он занимает седьмую строчку на Западе с 79 очками на счету.

От первой пятерки, замыкаемой «Эдмонтоном», «Вегас» отстает на 5 очков, проведя на пару матчей больше. При этом его текущий конкурент — «Лос-Анджелес» имеет такое же количество очков при равенстве игр.

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Последние матчи: В первой половине марта «Голден Найтс» накрыла очередная серия неудач — четыре подряд матча закончились поражением в основное время и минимум тремя пропущенными шайбами в рамках каждой встречи.

Однако последние результаты стали лучше — команда Брюса Кэссиди выиграла трижды в четырех матчах. Недавнюю игру «Вегас» провел на домашней площадке, где одержал волевую победу над «Нью-Джерси» (3:1).

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Не сыграют: Из-за травм в этой встрече не сыграют Томаш Гертл, Робин Ленер и Марк Стоун.

Состояние команды: «Вегас» остается одним из самых нестабильных клубов среди представителей элиты Западной конференции. Тем не менее он является одним из фаворитов в борьбе за место в первой восьмерке с учетом далеко не самых сильных конкурентов.

«Тампа-Бэй»

Турнирное положение: Как и «Вегас», «Тампа-Бэй» продолжает гнаться за возможностью выйти в плей-офф, находясь в нижней части зоны топ-8. В 67 матчах команда из Флориды набрала 78 очков и расположилась на шестой строчке в таблице Востока.

От первой пятерки «Тампа-Бэй» дистанцировалась на 7 баллов с учетом того, что пятый «Торонто» имеет матч в запасе. От ближайших преследователей — «Филадельфии» — «Лайтнинг» оторвались на 2 балла, однако «Флайерз» провели на игру больше.

Последние матчи: К очному матчу в Неваде команда Джона Купера подходит с 3-матчевой победной серией, а последнее ее поражение датировано 8 марта — дома «Лайтнинг» уступили «Калгари» (3:6).

Совсем по-другому — ярче и плодотворнее — «Тампа-Бэй» провела три следующие встречи, поочередно обыграв «Филадельфию» (7:0), «Рейнджерс» (6:3) и «Флориду» (5:3).

Не сыграют: Логан Браун, Таннер Жанно, Михаил Сергачев и Хэйдн Флери пропустят встречу из-за травм.

Состояние команды: Среди многих претендентов на выход в плей-офф из нижней половины таблицы Востока шансы «Тампы-Бэй» стремительно растут. Это обусловлено увеличением разрыва между конкурентами и более стабильными результатами на дистанции.

Статистика для ставок

«Тампа-Бэй» выиграла пять матчей из шести последних

Минимум 6 шайб было заброшено суммарно в каждой из пяти предыдущих встреч команды Джона Купера

В шести очных матчах из семи последних общая результативность добиралась до отметки 6+ голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вегаса» оценивается букмекерами в 2.50, аналогичный коэффициент дают на победу «Тампы-Бэй», а на ничью — 4.65.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.61, на тотал меньше 5.5 — за 2.20.

Прогноз: Последние матчи «Тампы-Бэй» стабильно подкреплены высокой результативностью, которую демонстрирует команда Купера. С учетом непростого выезда в Неваду она едва ли откажется от такой манеры игры, поскольку «Вегас» на домашнем катке также будет решителен в плане борьбы за победу.

Ставка: Тотал больше 6 за 1.88.

Прогноз: В преддверии матча в Лас-Вегасе «Тампа-Бэй» набрала неплохую по меркам нынешнего сезона форму, поэтому ее возможный успех на выезде стоит рассматривать в контексте вполне вероятного исхода.

Ставка: «Тампа-Бэй» победит в матче за 1.90.