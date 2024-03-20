Крикунов раскритиковал «Авангард» после увольнения Кравца

Известный тренерпрокомментировал увольнениес поста главного тренера

Омский клуб прекратил сотрудничество с Кравцом после поражения от «Локомотива» (0:7) во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ. «Авангард» уступает в серии 0-2.

«Шокирован ли был я этой новостью? В общем-то, да. Такое нехарактерное событие. По крайней мере, Кравцу надо было дать доработать. Несерьезно все это.

Это эмоциональное решение руководства "Авангарда". Но так не делается. Проиграли 0:7, но тут же не тренер все это делал. После трех пропущенных шайб игроки "Авангарда" уже перестали шевелиться.

В плей-офф разницы нет: 0:1 проиграешь или 0:10. Самое главное — победа или поражение. Нечего было так реагировать. Да, неприятно, крупный счет... Но это же не смертельно, елки-палки. Это всего лишь хоккей.

Это не поможет "Авангарду". Сейчас они едут играть в Ярославль. Могут ли проиграть 0-4 в серии? Конечно, могут. Это хоккей. Такое бывает.

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Станет ли увольнение ударом по Кравцу? Здесь все зависит от человека. Каждый по-своему переживает такие ситуации», — приводит слова Крикунова «Спорт день за днем».

Кравец возглавлял «Авангард» с ноября 2022 года. До этого он работал в системе СКА и возглавлял «Витязь» и «Амур».