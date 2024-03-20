В третьем матче четвертьфинальной серии Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Арене-2000» 20 марта. Начало встречи — в 19:30 (мск). «Локомотив» — «Авангард»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Локомотив»

Путь к плей-офф: В завершающей фазе регулярного сезона «Локомотив» сохранял шансы на то, чтобы стать лидером Западной конференции. Однако финишировать ярославцы смогли третьими, набрав 93 очка.

Последние матчи: В 1/8 финала команда Игоря Никитина легко сбросила с кубкового пути действующего чемпиона. С ЦСКА ярославцы справились за пять матчей.

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Серию с «Авангардом» они также начали с победы, которая была добыта немалыми усилиями во втором овертайме (2:1 ОТ).

За игрой с безумной интригой последовал результативный перфоманс, у которого был лишь один спонсор — «Локомотив», забросивший омичам семь безответных шайб (7:0). За три периода ярославцы нанесли 23 броска (30,43% реализации), а Даниил Исаев совершил 18 сэйвов.

Все прогнозы на КХЛ

Не сыграют: На данный момент в составе «Локо» потери отсутствуют.

Состояние команды: Нынешнему «Локомотиву» вовсе не нужно создавать много моментов у чужих ворот, нередко команда добивается результата за счет хорошей реализации. При этом в четвертьфинальных матчах ей пока удается выключать из игры всю ударную силу омичей.

«Авангард»

Путь к плей-офф: Финальные недели регулярного сезона «Авангард» провел в борьбе за лидерство на Востоке, но на финишной прямой не выдержал давления решающих матчей и опустился на вторую строчку с 92 набранными очками.

Последние матчи: В плей-офф команда Михаила Кравеца вышла на «Ладу», в серии с которой не испытала особых проблем — 4:1.

Основные трудности начались в четвертьфинале, когда «Авангард» проиграл первый матч «Локомотиву», допустив результативную ошибку во втором овертайме (1:2 ОТ). Основное время омичи закончили с 15 бросками в створ.

Настоящей катастрофой обернулась вторая игра, в которой пассивность «Авангарда» в атаке и провал в обороне привели к разгромному поражению (0:7). В Ярославль команда Кравеца едет с отставанием в две победы — 0:2.

Не сыграют: Из-за травмы встречу пропустит Райан Спунер.

Состояние команды: Кажется, после разминочной серии с «Ладой» конкурентоспособность омской команды ушла в тень на фоне более серьезного соперника. В двух встречах «Авангард» выглядел безвольно. При этом его задача становится сложнее с учетом предстоящего выезда.

Статистика для ставок

Шесть последних матчей «Локомотива» закончились его победой

Только в двух встречах нынешней плей-офф кампании ярославцы пропустили больше двух голов

Омичи проиграли в гостях шесть матчей из семи предыдущих

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» оценивается букмекерами в 2.22, ничья — в 4.00, а победа «Авангарда» — в 2.99.

На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.98, на тотал меньше 4.5 — за 1.82.

Прогноз: Вероятно, возможность на равных побороться за полуфинал ускользнула от омичей во втором матче. Команда наткнулась на ярославскую стену и не знает, как ее пробить. На домашнем льду «Локомотив» едва ли позволит переломить ход противостояния.

Ставка: «Локомотив» победит за 2.22.

Прогноз: За две игры «Авангард» нанес всего 33 броска в створ ворот в основное время. Это явно не те цифры, которые могли бы смутить оборону ярославцев. В третьем матче команда Никитина намерена сыграть так же надежно на своей половине площадки.

Ставка: Индивидуальный тотал «Авангарда» меньше 2 за 1.85.