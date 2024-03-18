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    Сент-Луис — Анахайм: смотреть онлайн в прямом эфире

    18.03.2024 в 02:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Сент-Луис — Анахайм

    Хоккей НХЛ Прогнозы на НХЛ
    В 02:00 18.03.2024 начнётся онлайн-трансляция матча Сент-Луис — Анахайм в регулярном сезоне НХЛ.

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    Последний матч: «Анахайм» — «Сент-Луис» 1:3. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сент-Луис» — «Анахайм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.87.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Сент-Луис»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Сент-Луис — Анахайм.

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