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    «Утки» смогут осложнить жизнь «Сент-Луису»?

    «Сент-Луис» — «Анахайм». Ставка (к. 1.87), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 18 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Луис» — «Анахайм»
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    «Анахайм»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет в «Энтерпрайз Центре» 18 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Сент-Луис» — «Анахайм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Сент-Луис»

    Турнирное положение: Подбор игроков у «Сент-Луиса» довольно серьезный, но бороться за место в плей-офф он на данный момент времени не способен.

    Последние матчи: Проблем в игре клуба из Миссури хватает, но все равно «блюзмены» больше выигрывают, нежели проигрывают. Два последних матчах по календарю остались за ними.

    Травмированные игроки: В лазарете коллектива Баннистера продолжают находиться Джейкобс и Макичерн.

    Общий тонус клуба: Как бы кто не относился к «уткам», но в данный момент времени он не является соперником «Сент-Луису».

    «Анахайм»

    Турнирное положение: Настроение «Анахайма» и его положение в турнирной таблице западной конференции не способствуют новым подвигам.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: Калифорнийский клуб проиграл уже пять матчей подряд, причем только в одном из них пропустил меньше шести шайб.

    Травмированные игроки: У калифорнийского клуба по сравнению с прошлым матчем число травмированных игроков выросло в два раза.

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    Общий тонус клуба: Никаких перспектив перед поединком против «блюзменов» у гостей нет, а увеличившееся количество травмированных игроков так и овсе ставит крест на перспективах «Дакс» в предстоящем поединке.

    Статистика для ставок

    • «Сент-Луис» выиграл два последних матча по календарю

    • За пять последних матчей «Анахайм» пропустил 27 шайб

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.87, на ничью — 4.89, на гостей — 3.62.

    Прогноз: Хозяева расправятся со своим соперником довольно легко.

    Альтернативный прогноз: Изобилие шайб в этом матче будет наблюдаться до финального свистка.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.87.

    Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.82.

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    Ставка и прогноз на матч «Сент-Луис» — «Анахайм» с коэффициентом 1.87. Дата матча: 18.03.2024. Прогнозы на хоккей. «Утки» смогут осложнить жизнь «Сент-Луису»?
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