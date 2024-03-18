«Сент-Луис»
Турнирное положение: Подбор игроков у «Сент-Луиса» довольно серьезный, но бороться за место в плей-офф он на данный момент времени не способен.
Последние матчи: Проблем в игре клуба из Миссури хватает, но все равно «блюзмены» больше выигрывают, нежели проигрывают. Два последних матчах по календарю остались за ними.
Травмированные игроки: В лазарете коллектива Баннистера продолжают находиться Джейкобс и Макичерн.
Общий тонус клуба: Как бы кто не относился к «уткам», но в данный момент времени он не является соперником «Сент-Луису».
«Анахайм»
Турнирное положение: Настроение «Анахайма» и его положение в турнирной таблице западной конференции не способствуют новым подвигам.
Последние матчи: Калифорнийский клуб проиграл уже пять матчей подряд, причем только в одном из них пропустил меньше шести шайб.
Травмированные игроки: У калифорнийского клуба по сравнению с прошлым матчем число травмированных игроков выросло в два раза.
Общий тонус клуба: Никаких перспектив перед поединком против «блюзменов» у гостей нет, а увеличившееся количество травмированных игроков так и овсе ставит крест на перспективах «Дакс» в предстоящем поединке.
Статистика для ставок
- «Сент-Луис» выиграл два последних матча по календарю
- За пять последних матчей «Анахайм» пропустил 27 шайб
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.87, на ничью — 4.89, на гостей — 3.62.
Прогноз: Хозяева расправятся со своим соперником довольно легко.
- 1.90СКА — Автомобилист: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.15Авангард — Локомотив: прогноз и ставкаЗавтра в 16:30
- 1.95Рейнджерс — Айлендерс: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Альтернативный прогноз: Изобилие шайб в этом матче будет наблюдаться до финального свистка.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.87.
Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.82.