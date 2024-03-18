В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет в «Энтерпрайз Центре» 18 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Сент-Луис» — «Анахайм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Сент-Луис»

Турнирное положение: Подбор игроков у «Сент-Луиса» довольно серьезный, но бороться за место в плей-офф он на данный момент времени не способен.

Последние матчи: Проблем в игре клуба из Миссури хватает, но все равно «блюзмены» больше выигрывают, нежели проигрывают. Два последних матчах по календарю остались за ними.

Травмированные игроки: В лазарете коллектива Баннистера продолжают находиться Джейкобс и Макичерн.

Общий тонус клуба: Как бы кто не относился к «уткам», но в данный момент времени он не является соперником «Сент-Луису».

«Анахайм»

Турнирное положение: Настроение «Анахайма» и его положение в турнирной таблице западной конференции не способствуют новым подвигам.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: Калифорнийский клуб проиграл уже пять матчей подряд, причем только в одном из них пропустил меньше шести шайб.

Травмированные игроки: У калифорнийского клуба по сравнению с прошлым матчем число травмированных игроков выросло в два раза.

Общий тонус клуба: Никаких перспектив перед поединком против «блюзменов» у гостей нет, а увеличившееся количество травмированных игроков так и овсе ставит крест на перспективах «Дакс» в предстоящем поединке.

Статистика для ставок

«Сент-Луис» выиграл два последних матча по календарю

За пять последних матчей «Анахайм» пропустил 27 шайб

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.87, на ничью — 4.89, на гостей — 3.62.

Прогноз: Хозяева расправятся со своим соперником довольно легко.

Альтернативный прогноз: Изобилие шайб в этом матче будет наблюдаться до финального свистка.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.87.

Альтернативная ставка: ТБ 7 с коэффициентом 2.82.