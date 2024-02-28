Хохлачев об итогах регулярного чемпионата: Лично моя игра была не супер, но главное попали в плей-офф

Нападающийоценил свою игру в регулярном чемпионате нынешнего сезона.

«Все настроены на плей-офф, будем биться. У всех был тяжёлый график, но пару дней отдохнули, и все команды будут готовы биться. В плей-офф нет слабых соперников, разберём игру "Металлурга", тренеры нам подскажут, как играть.

На домашних матчах у нас всегда хорошая атмосфера, и в Хабаровске болельщики будут гнать нас вперёд.

Моя игра в регулярке? Лично моя игра была не супер. Но главное, что команда попала в плей-офф, сейчас все мысли об этом. Я буду стараться, биться», — цитирует Хохлачёва пресс-служба КХЛ.

В нынешнем сезоне форвард провел 60 матчей и набрал 24 (8+16) очков. По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Амур» занял 8-е место в таблице Востока с 71-м очком в активе.

В 1-м раунде плей-офф КХЛ хабаровчане сыграют против «Металлурга». Первый матч между этими командами состоится 1-го марта в 17:00 мск в Магнитогорске.