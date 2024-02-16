Овечкин: Не удивлюсь, если НХЛ снова не отпустит игроков на Олимпиаду

Капитан «Вашингтона»прокомментировал новость о том, чтопланирует участвовать в Олимпиадах 2026 и 2030 годов.

Сборная России отстранена от участия в международных турнирах как минимум до 2025 года.

«Туда сначала надо попасть не только нашей сборной, но и вообще игрокам НХЛ.

В прошлый раз тоже говорили, что поедем, а потом получилось по-другому. Поэтому не удивлюсь, если снова все переиграют и скажут, что игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду. Поживем — увидим.

Опять же, даже если все обстоятельства сложатся в нашу пользу, мне тоже еще надо будет туда попасть. Подходить под систему тренера, быть здоровым, избежать травм, в конце концов. Пока рано загадывать», — приводит слова Овечкина «Спорт-Экспресс».