ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лацио» — «Бавария» ЛЧ. Уверенные победы «Ман Сити» и ПСЖ, очередное фиаско «Баварии»
  • 14:08
    • Квинси Промес объявлен в международный розыск
  • 14:05
    • «ПСЖ» летом намерен серьезно усилиться
    Все новости спорта

    Овечкин: Не удивлюсь, если НХЛ снова не отпустит игроков на Олимпиаду

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Сборная России Вашингтон Кэпиталз НХЛ
    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал новость о том, что НХЛ планирует участвовать в Олимпиадах 2026 и 2030 годов.

    Александр Овечкин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Овечкин

    Сборная России отстранена от участия в международных турнирах как минимум до 2025 года.

    «Туда сначала надо попасть не только нашей сборной, но и вообще игрокам НХЛ.

    В прошлый раз тоже говорили, что поедем, а потом получилось по-другому. Поэтому не удивлюсь, если снова все переиграют и скажут, что игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду. Поживем — увидим.

  • Кандидаты на обмен в НХЛ: 10 игроков, теряющих доверие в нынешних командах
  • Какие игроки НХЛ утрачивают свое положение и не получают тех шансов, которые могут получить в других командах?
  • 28/01/2024

    • Опять же, даже если все обстоятельства сложатся в нашу пользу, мне тоже еще надо будет туда попасть. Подходить под систему тренера, быть здоровым, избежать травм, в конце концов. Пока рано загадывать», — приводит слова Овечкина «Спорт-Экспресс».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Разгромит ли «Интер» «Салернитану»?
  • «Интер» — «Салернитана». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Рублев на этот раз проиграет Де Минору?
  • Де Минор — Рублев. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Сможет ли «Лион» одолеть мощную «Ниццу»?
  • «Лион» — «Ницца». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.74
  • Экспресс дня 16 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Интер — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Де Минор — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лион — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Вильярреал — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Сельта — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Атлетико — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Нант — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие