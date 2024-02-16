Овечкин: Не удивлюсь, если НХЛ снова не отпустит игроков на Олимпиаду

Александр Овечкин Фото: globallookpress.com
Сборная России отстранена от участия в международных турнирах как минимум до 2025 года.
«Туда сначала надо попасть не только нашей сборной, но и вообще игрокам НХЛ.
В прошлый раз тоже говорили, что поедем, а потом получилось по-другому. Поэтому не удивлюсь, если снова все переиграют и скажут, что игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду. Поживем — увидим.
Опять же, даже если все обстоятельства сложатся в нашу пользу, мне тоже еще надо будет туда попасть. Подходить под систему тренера, быть здоровым, избежать травм, в конце концов. Пока рано загадывать», — приводит слова Овечкина «Спорт-Экспресс».