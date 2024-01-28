Кандидаты на обмен в НХЛ: 10 игроков, теряющих доверие в нынешних командах

При внимательном наблюдении заметить хоккеистов упомянутой категории довольно просто. Игроки, попадающие в нее, часто переживают серьезный спад результативности, среднего времени, проведенного на льду, меняют роль и степень общего вклада в игру. Или же они изначально испытывают трудности с определением своих целей в команде.

В этой статье мы хотим рассказать о десяти кандидатах на обмен, которые остаются за кадром и теряют поддержку (мы избегаем нашумевших случаев вроде истории с Андреем Кузьменко). Это не гарантирует, что все они будут обменяны к дедлайну — 8 марта — некоторых могут выставить на трансфер летом, а другим, вероятно, просто не предложат квалифицированные контракты, если интерес к ним уменьшится. Хотя нельзя исключать вариант, при котором упомянутые игроки найдут свою роль в нынешних клубах.

Но так или иначе, представляем 10 хоккеистов, чьи активы внутри команды теряют в цене и у которых есть неплохие шансы сменить клуб до старта сезона 2024/25.

Филип Броберг, «Эдмонтон»

С ростом в 193 см и мощным шагом Броберг является защитником в классическом понимании.

При этом терпению восьмого выбора драфта 2019 года пришлось пройти проверку на прочность в период его длительного пребывания в «Бейкерсфилде» (АХЛ) в рамках его третьего профессионального сезона в Северной Америке.

В составе «Кондорс» Броберг получает довольно много игрового времени, демонстрируя высокую продуктивность, но даже несмотря на это, у него нет прямого пути обратно в НХЛ, да еще и в «Эдмонтон», который на текущий момент нацелен на борьбу за Кубок Стэнли.

Учитывая потенциал, Броберг способен стать серьезной картой в составе «Ойлерз», которую можно будет разыграть в преддверии дедлайна. Только сейчас Филип начинает раскрывать свой талант на уровне игрока НХЛ — среднее время на льду 12:36 в 79 матчах — и в будущем он способен стать защитником, который получал бы больше игрового времени вне зависимости от ситуации.

Габаритный, мощный, с хорошим движением на льду, Броберг жаждет возвращения в НХЛ, причем неважно, в какую команду.

Николас Робертсон, «Торонто»

Прошло около четырех лет с тех пор, как Робертсон дебютировал в НХЛ в составе «Торонто» во время пандемического плей-офф. И сегодня все еще ищет возможность пробиться в основной состав «Мэйпл Лифс».

Безусловно, травмы стали причиной торможения его развития. Николас поучаствовал в 120 матчах на высшем уровне за последние 3.5 сезона, пропустив большое количество времени из-за перелома ноги, сотрясения мозга, проблем с пахом и бедром, а также из-за вывиха плеча и последующей операции, которая выбила его до конца сезона.

Николас Робертсон NHL.com

В последнее время игроку становится труднее вписаться в состав Шелдона Кифа — даже без повреждений Робертсон остался в запасе в семи недавних матчах, несмотря на то что раньше он стабильно клал около 20 голов за сезон, проводя небольшое количество игр и почти не выходя на каток в спецбригадах большинства.

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С момента выбора под 53-номером на драфте НХЛ 2019 года Николас доказал, что завершение атак является его сильным качеством. При этом складывается твердое ощущение, что его бросок по-прежнему может стать серьезным оружием, дающим эффект на высшем уровне. Но умение читать игру не выделяет его среди сверстников, и Робертсону, вероятно, трудно завоевать доверие тренера в вопросе первого выбора в защите с учетом роста в 175 см, который не очень-то подходит для игры у бортов или борьбы за шайбу.

Тем не менее Николас — мотивированный и трудолюбивый игрок, которому может пойти на пользу шанс закрепиться в первом или втором звене, который пока недоступен в «Торонто». И не стоит забывать, что он остается ограниченно свободным агентом, претендуя на повышение после своего контракта новичка.

Морган Фрост, «Филадельфия»

С учетом того, что в нынешнем сезоне Фрост оставался вне заявки более десятка раз, становится очевидно, что 27-й выбор драфта 2017 года не находит общего языка с тренером «Филадельфии» Джоном Тортореллой. И даже когда игрок выходил на лед, его игровое время сокращалось и в среднем уменьшилось примерно на минуту по сравнению с прошлой кампанией, когда он попадал в состав.

И хотя в такой ситуации вполне естественно обсуждать его слабые места — физически интенсивная игра и рывки с защитной зоны — бомбардирские инстинкты Моргана остаются его заметным преимуществом. Талантливый форвард, забросивший 19 шайб в прошлом сезоне, в свои 24 демонстрирует сильные базовые показатели в условиях ограниченного времени на площадке и нестабильной регулярки в целом.

Продуктивность Фроста идет на подъем с момента его последнего пропуска игры 4 января — игрок набрал 11 очков в последних 11 встречах за «Флайерз».

Будь это кратковременный всплеск или признак устойчивого прорыва — хоккеист определенно стоит риска для команды, нуждающейся в дополнительном атакующем ресурсе. Годовой лимит зарплаты Фроста — 2.1 млн долларов до конца следующего сезона.

Оливер Уолстром, «Айлендерс»

Для 23-летнего нападающего этот год оказался во всех смыслах провальным.

Приняв участие в 23 матчах и получив в среднем 11:07 игрового времени, Уолстром переживает естественный спад после того, как ранее регулярно попадал в основной состав клуба с Лонг-Айленда.

Более тревожным является тот факт, что его среднестатистические показатели за матч по голам, передачам, очкам и броскам также резко снизились.

Уолстром все еще пытается набрать нужные кондиции после пропуска половины сезона 2022/23 из-за разрыва передней крестообразной связки. Когда Оливера выбрали 11-м на драфте 2018 года, он считался нападающим первой шестерки, но для того чтобы сделать следующий шаг, ему может понадобиться новый импульс, но уже в другом месте.

Будучи ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж, он, кажется, теряет свои шансы в «Айлендерс».

Артур Калиев, «Лос-Анджелес»

22-летний вингер, который два сезона назад провел 80 матчей за «Лос-Анджелес», в этом году заметно ослабил свои позиции в контексте игрового времени.

Мало того что он получил несколько удалений в ряде предыдущих матчей, так еще и 18 января — в игре с «Нэшвиллом» — Артур провел на площадке чуть больше семи минут.

Известный своим мощным броском, благодаря которому показывает неплохую результативность везде, где играет, Калиев до сих пор вынуждена доказывать свое мастерство в НХЛ. После сезонов с 13-14 заброшенными шайбами форвард имеет 6 голов в активе в текущей кампании.

Пьер-Оливье Жозеф, «Питтсбург»

Жозефа, выбранного под номером 23 на драфте 2017 года, подписывали в качестве многообещающего проспекта в момент, когда «Питтсбург» пошел на обмен Фила Кессела в 2019-м. Уверенно стоящий на коньках защитник, играющий слева, в сезоне 2022/23 вышел на пик своей продуктивности, набрав 21 очко в 75 матчах, эффективно играя в третьей паре защитников. На этом пути не обошлось без проблем, с которыми он боролся на протяжении всего отрезка, но его движения и игра с шайбой демонстрировали потенциал, свойственный звезде НХЛ. Его аналитические показатели — с учетом ограниченного времени на льду — были одними из лучших: с Пьером-Оливье в составе «Питтсбург» заметно превосходил соперников по броскам, моментам и голам, и в 23 года у него все еще оставались возможности для скромного совершенствования.

Пьер-Оливье Жозеф NHL.com

От Жозефа в нынешнем сезоне ожидали того же, однако игрок разочаровал из-за трудностей на старте, обусловленных травмами. В текущей регулярке он поучаствовал всего в 19 матчах, получив в среднем чуть больше 13 минут игрового времени. Недавно его вновь поставили в третье звено, но минут, проведенных на катке, стало меньше, что говорит о недостатке доверия.

У «Питтсбурга» прослеживается избыток подвижности и атакующих навыков с Эриком Карлссоном и Крисом Летангом, в то время как защитной линии, ограниченной Маркусом Петтерссоном, не хватает надежности на своей половине. Оборона страдает из-за отсутствия хоккеистов, способных играть четко по позиции, закрывать пространство перед воротами и брать на себя более защитные функции. Именно в этом плане Жозеф плохо вписывается в стилистику — он ненадежен в обороне, ему не хватает силы/физики и он не входит в спецбригаду меньшинства.

Пьер-Оливье может стать интересным вариантом для команды, которая находится на этапе перестройки и готова предложить ему более подходящую роль. Подписание такого игрока обойдется недорого, при этом он способен принести пользу, если вернется к форме образца прошлого года. И поскольку Жозеф остается ограниченно свободным агентом, потенциальному покупателю не придется беспокоиться о выплате зарплаты в одностороннем порядке, если вложение себя не оправдает.

Виктор Олофссон, «Баффало»

Олофссон моментально стал хитом первой шестерки «Баффало», когда впервые получил шанс проявить себя в сезоне 2019/20. В дальнейшем три сезона из четырех Виктор заканчивал с 20+ голами, но теперь и игроку, и команде нужна перезагрузка. Спад в результативности и задействовании Олофссона в сезоне 2023/24 оказался значительным:

— Статистика заброшенных шайб с 28 по итогам прошлого чемпионата рухнула до 4 в нынешней регулярке.

— Его время на льду упало с 14:21 — игра во втором и третьем звене — до 11:55 в четвертом сочетании.

— В январе он регулярно остается вне состава, появившись только в трех матчах.

Почему Олофссон, будущий неограниченно свободный агент, утратил популярность? Главная проблема скрыта в его однотипности. Виктор владеет мощным броском и может помочь команде в большинстве, но на этом его функционал, кажется, заканчивается. Он не отрабатывает в защите, не способен брать на себя лидерские качества или выполнять грязную работу, отвоевывая шайбу, кроме того, ему нужен топовый центр, который выводил бы его на бросок.

В составе «Сэйбрз» Олофссона обошли молодые нападающие вроде Зака Бенсона, Кейси Миттельштадта, Джека Кумнна и Джона-Джейсона Петерки. А Иржи Кулих и Мэтт Савой, который в скором времени присоединится к «Баффало», просто не оставляют Виктору места в команде.

Эрик Бреннстрем, «Оттава»

Бреннстрем стал главным ценным активом «Оттавы» при обмене Марка Стоуна в «Вегас». Это высокооцененный защитник атакующего плана, который так и сумел найти себя в составе «Сенаторз».

Эрик провел три рваных сезона, разделив игровое время между НХЛ и АХЛ. Во многом это стало следствием недоверия тренерского штаба. Прорывным для Бреннстрема был прошлый сезон, где он расцвел в роли защитника третьего звена, но, похоже, у него нет большого будущего в команде.

Эрик Бреннстрем NHL.com

Эрик является четвертым выбором среди левых защитников «Сенаторз», проигрывая конкуренцию Тома Шабо, Джейку Сандерсону и Джейкобу Чичрану. Тем не менее Бреннстрем успел провести 36 матчей и пару недель назад попробовать себя в роли левого крайнего нападающего в нескольких встречах, но, к примеру, 21 января — в игре с «Филадельфией» — он оказался в запасе, будучи здоровым.

Проблема в данной ситуации не в качестве выступлений Эрика — во время его смен «Оттава» играет не хуже в плане контроля или голевых моментов — а в его несоответствии стилистическим потребностям клуба в будущем. Оборона «Сенаторз» трещит по швам, и невысокий Бреннстрем (175 см), защитные действия которого оставляют желать лучшего, не сможет решить эту проблему.

Перегруженность позиций и потребность в более крупных и надежных защитниках не позволяют рассмотреть долгосрочную перспективу для Эрика, который является ограниченно свободным агентом с квалификационным предложением на сумму 2 млн долларов.

Александр Тексье, «Коламбус»

Тексье оказался одним из лучших нападающих в составе «Блю Джекетс» в сезоне 2021/22. На льду он действовал быстро и агрессивно, забил 11 голов и набрал 20 очков в 36 играх, хоть и не выходил в большинстве, а также оказал сильное влияние на игру «Коламбуса» в меньшинстве. К сожалению, в середине того сезона Александр сломал палец, а позже получил отпуск по личным обстоятельствам. В нынешней кампании он вернулся в НХЛ после аренды в Швейцарскую лигу, чтобы быть ближе к семье после внутренних трагедий.

В 46 играх этого сезона Тексье набрал 16 очков и наблюдал за уменьшением своей роли в команде. В 19 матчах стартового отрезка он был пятым выбором на своей позиции, проводя в среднем 16:27 на площадке, а с конца ноября он является 14-м среди форвардов по среднему количеству минут — 12:45.

Александр по-прежнему хорош в качестве борца и игрока в меньшинстве, но его результативность ставится под вопрос. К тому же у «Блю Джекетс» назревает перегруженность атаки из-за притока молодых талантов (Адам Фантилли, Кент Джонсон, Коул Силлинджер, Кирилл Марченко, Егор Чинахов).

В составе «Коламбуса» 14 нападающих НХЛ, которые либо подписаны на следующий сезон, либо находятся под контролем команды как ограниченно свободные агенты. И Тексье — это будущий ограниченно свободный агент с правом на арбитраж, по которому «Блю Джекетс» придется принимать решение.

Джонатан Берггрен, «Детройт»

Берггрен казался перспективной частью будущего проекта «Ред Уингз», когда в прошлом сезоне, будучи 22-летним новичком, забил 15 голов и набрал 28 очков в 67 играх. Но из-за недавних приобретений (Алекс Дебринкэт, Джей Ти Комфер, Патрик Кейн, Даниэль Спронг) он был отодвинут на задний план, проведя почти весь сезон в АХЛ.

Джонатан Берггрен NHL.com

«Детройту» необходимо учесть два момента перед принятием решения по поводу Джонатана. Первый заключается в том, что с сезона 2024/25 он больше не будет попадать под правило беспрепятственного перехода в другие команды. В следующем сезоне ему должны гарантировать место в составе, иначе «Детройту» придется использовать его в качестве трансферного актива.

Второй момент зависит от того, хочет ли «Детройт» видеть в своем составе еще одного невысокого — 180-сантиметрового — нападающего, ведь у них уже есть Дебринкэт, Кейн и Лукас Рэймонд, а Робби Фаббри и того ниже всех перечисленных.

Берггрен обладает потенциалом для игры во втором или третьем звене, вопрос лишь заключается в том, будет ли у него такая возможность в составе «Ред Уингз» или где-нибудь еще.