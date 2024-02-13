Сборную России по хоккею отстранили от участия в международных турнирах в сезоне-2024/2025

Совет Международной федерации хоккея () продлил отстранение сборныхот международных соревнований на сезон-2024/2025.

«В ходе одного из регулярных заседаний Совет IIHF рассмотрел текущие риски безопасности, связанные с реинтеграцией национальных и клубных сборных России и Белоруссии в соревнования IIHF.

На основе тщательного анализа Совет IIHF пришел к выводу, что возвращение сборных России и Белоруссии обратно в соревнования IIHF на данный момент небезопасно. Поэтому Россия и Белоруссия не примут участие в сезоне-2024/2025.

Это решение также будет распространяться на сборную Белоруссии в отношении финального олимпийского квалификационного раунда, который состоится в августе 2024 года», — говорится в заявлении IIHF.

Ближайшей датой, когда можно будет оценить, безопасно ли допустить Россию и Белоруссию к участию в соревнованиях в сезоне-2025/2026, будет май 2025 года, когда состоится заседание совета IIHF в преддверии ежегодного конгресса.

Напомним, сборные России и Белоруссии отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.