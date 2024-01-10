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    Источник: Сборная Словакии по хоккею хочет сыграть с Россией

    Хоккей Прогнозы на КХЛ Сборная России Сборная Словакии КХЛ
    Сборная Словакии заинтересована в проведении товарищеских матчей с командой России.

    Сборная России может провести несколько матчей со Словакией
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    Сборная России может провести несколько матчей со Словакией

    Словакия хотела бы сыграть против сборной России перед майским чемпионатом мира, сообщает «Матч ТВ».

    В планах словацкой стороны провести один или несколько товарищеских матчей перед ЧМ‑2024, но словаки ждут одобрения своей инициативы от президента страны Зузаны Чапутовой.

  • Сборная России проведет серию матчей с белорусами
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    • Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Чехии. Словаки сыграют на групповом этапе со сборными США, Германии, Швеции, Латвии, Франции, Казахстана, Польши.

    Напомним, сборная России отстранена от участия в международных турнирах.

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