Источник: Сборная Словакии по хоккею хочет сыграть с Россией

Сборнаязаинтересована в проведении товарищеских матчей с командой

Словакия хотела бы сыграть против сборной России перед майским чемпионатом мира, сообщает «Матч ТВ».

В планах словацкой стороны провести один или несколько товарищеских матчей перед ЧМ‑2024, но словаки ждут одобрения своей инициативы от президента страны Зузаны Чапутовой.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Чехии. Словаки сыграют на групповом этапе со сборными США, Германии, Швеции, Латвии, Франции, Казахстана, Польши.

Напомним, сборная России отстранена от участия в международных турнирах.