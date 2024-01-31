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    Хабибулин о работе в «Торпедо»: Стараюсь во время игры вратарей не трогать

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо
    Тренер вратарей «Торпедо» Николай Хабибулин объяснил, почему не стоит на лавке во время матчей вместе с остальным тренерским штабом нижегородцев.

    Николай Хабибулин
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    Николай Хабибулин

    «Я, в принципе, на лавке ни разу не стоял. Привык, что тренер вратарей там не находится. В принципе, мне особо там делать нечего, а стоять, мешаться не хочется. Да ещё и галстук надевать надо (смеётся).

    Как проходит коммуникация с вратарями "Торпедо"? Общаемся перед игрой. Стараюсь во время игры вратарей не трогать, если только не замечу что-то из ряда вон выходящее.

    С Адамом Гуской общаюсь на английском. По-русски он только-только начинает говорить, пока проще коммуницировать на английском», — приводит слова Хабибулина сайт КХЛ.

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    • Хабибулин является олимпийским чемпионом 1992 года, а также обладателем Кубка Стэнли 2004 года в составе «Тампы-Бэй».

    «Торпедо» занимает 5-е место в таблице Запада с 68-ю очками в активе. Нижегородцы уже обеспечили себе место в плей-офф нынешнего сезона.

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