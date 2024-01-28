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    Сент-Луис — Лос-Анджелес: смотреть онлайн в прямом эфире

    28.01.2024 в 22:00 начнется матч в регулярном сезоне НХЛ Сент-Луис — Лос-Анджелес

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    Сент-Луис и Лос-Анджелес начнут матч в 22:00 в регулярном сезоне НХЛ, 28.01.2024.

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    Последний матч: «Лос-Анджелес» — «Сент-Луис» 5:1. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Сент-Луис» — «Лос-Анджелес» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.85.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 2:2.

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