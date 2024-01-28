В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сеент-Луис» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет на «Энтерпрайз Центре» 28 января. Начало встречи — в 22:00 мск. «Сент-Луис» — «Лос-Анджелес»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Сент-Луис»

«Сент-Луис» в последних поединках более, чем хорош, хотя на перспективах клуба все поставили крест ещё до нового года.

Баннистеру удалось завести лидеров своей команды, а остальные хоккеисты поддержали почин более опытных и мастеровитых.

Коэффициенты матча Сент-Луис — Лос-Анджелес 1X2Новым игрокам 2.954.402.13Бонус$9500

В четырех последних поединках были отпразднованы победы. Причем в трех последних был зафиксирован одинаковый счет — 4:3.

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В игре против откровенно раскисшего «Лос-Анджелеса» шансы на успех у хозяев есть, причем очень даже приличные.

«Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелес» попал в очень глубокую яму, из которой он до сих пор не может выбраться. У калифорнийского клуба всего лишь две победы за 15 последних матчей, и он по-прежнему умудряется сохранять место в восьмерке сильнейших.

С подопечными Маклеллана такой провал случается впервые за долгое время, и для него это серьезное испытание, которое пока что не получается преодолеть.

Ситуация не катастрофическая, но крайне неприятная. Нужно найти плавный план выхода из этого кризиса, но на пути «королей» сейчас не встречается ни одной проходной команды.

В игре против «Сент-Луиса» можно провести равный матч, но победить нужно постараться в основное время матча, поскольку в овертаймах и буллитах калифорнийский клуб совсем невезуч.

Прогноз и ставка

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.85, на ничью — 4.55, на гостей — 2.05.

Прогноз: «Сент-Луис» вполне может одержать пятую победу подряд.

Альтернативный прогноз: В этой игре вполне может быть овертайм.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.85.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.00.