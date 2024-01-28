ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Узбекистан и Австралия вышли в 1/8 финала Кубок Азии. Битва тяжеловесов в 1/8 финала, дебют Таджикистана и последний шанс Ирана Виктор Осимхен Кубок Африки. «Суперорлы» и «Фараоны» потерпят крах, «Львы Теранги» выйдут в четвертьфинал? ХавиБольше использовать Ямаля и найти место для Феликса. Шесть вещей, которые Хави должен сделать, чтобы сохранить работу в «Барсе»
    Все новости спорта

    «Сент-Луис» продлит победную серию?

    «Сент-Луис» — «Лос-Анджелес». Ставка (к. 2.85), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 28 января 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Сент-Луис Блюз Прогнозы на Лос-Анджелес Кингз
    Прогноз и ставки на «Сент-Луис» — «Лос-Анджелес»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Сент-Луис»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сеент-Луис» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет на «Энтерпрайз Центре» 28 января. Начало встречи — в 22:00 мск. «Сент-Луис» — «Лос-Анджелес»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Хоккей. НХЛ 28 Января 2024 года

    «Сент-Луис»

    «Сент-Луис» в последних поединках более, чем хорош, хотя на перспективах клуба все поставили крест ещё до нового года.

    Баннистеру удалось завести лидеров своей команды, а остальные хоккеисты поддержали почин более опытных и мастеровитых.

    Коэффициенты матча Сент-Луис — Лос-Анджелес

    1X2Новым игрокам
  • 2.954.402.13Бонус$9500
    •

    В четырех последних поединках были отпразднованы победы. Причем в трех последних был зафиксирован одинаковый счет — 4:3.

    Все прогнозы на НХЛ

    В игре против откровенно раскисшего «Лос-Анджелеса» шансы на успех у хозяев есть, причем очень даже приличные.

    «Лос-Анджелес»

    «Лос-Анджелес» попал в очень глубокую яму, из которой он до сих пор не может выбраться. У калифорнийского клуба всего лишь две победы за 15 последних матчей, и он по-прежнему умудряется сохранять место в восьмерке сильнейших.

    С подопечными Маклеллана такой провал случается впервые за долгое время, и для него это серьезное испытание, которое пока что не получается преодолеть.

    Ситуация не катастрофическая, но крайне неприятная. Нужно найти плавный план выхода из этого кризиса, но на пути «королей» сейчас не встречается ни одной проходной команды.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В игре против «Сент-Луиса» можно провести равный матч, но победить нужно постараться в основное время матча, поскольку в овертаймах и буллитах калифорнийский клуб совсем невезуч.

    Прогноз и ставка

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.85, на ничью — 4.55, на гостей — 2.05.

    Прогноз: «Сент-Луис» вполне может одержать пятую победу подряд.

    Альтернативный прогноз: В этой игре вполне может быть овертайм.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.85.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Калгари — Чикаго
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ванкувер — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Мунгия — Райдер
  • Бокс
  • Сегодня в 06:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Амур — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Синнер — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  3.05
  • Прогноз на матч Авангард — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Зенит — Аль-Фатех
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Австралия — Индонезия
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Дженоа — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монпелье — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Сельта — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Эльденсе — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Северсталь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сент-Луис» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 28.01.2024. Прогнозы на хоккей. «Сент-Луис» продлит победную серию?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры