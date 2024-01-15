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    «Динамо» Москва — лидер Запада, ЦСКА опустился на седьмое место, а «Спартак» проводит худший отрезок в сезоне

    КХЛ 2023/24: обзор 18-й игровой недели

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    ЦСКА — «Динамо». Матч 11 января«Динамо» Москва — лидер Запада, ЦСКА опустился на седьмое место, а «Спартак» проводит худший отрезок в сезоне Магомед Анкалаев и Джонни УокерАнкалаев лучший полутяжеловес UFC. Магомед уничтожил Уокера и бросил вызов Перейре Новак ДжоковичДжокович выиграет 11-й титул в Мельбурне? Свентек не дойдет даже до 1/4 финала? Главные вопросы Australian Open-2024
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    ЦСКА — «Динамо». Матч 11 января
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    ЦСКА — «Динамо». Матч 11 января
    В рамках 18-й игровой недели московскому «Динамо» удалось воспользоваться потерями «Локомотива» и стать новым промежуточным лидером Запада. Об этом и других турнирно значимых событиях говорим в еженедельном обзоре.

    «Динамо» Москва — новый лидер Запада

    Главный джекпот минувшей семидневки достался «Динамо» Москва. Еще до 18-й недели столичный клуб начал формировать новую победную серию, которая остается актуальной и на момент публикации. В нее вошли пять матчей, в четырех из которых атака бело-голубых забрасывала не менее четырех шайб, пропуская при этом максимум два гола в ответ.

    «Динамо» Москва в игре против ЦСКА

    Прошла игровая неделя «Динамо» Москва состояла из трех матчей. В начале семидневного отрезка команда Алексея Кудашова размялась на «Сочи» (5:1), после чего ее ждали принципиальные в региональном и турнирном понимании встречи. Однако оба локальных вызова динамовцы преодолели без изъянов. Так, нынешним лидером Запада был обыгран ЦСКА в московском дерби (4:2), за которым последовала разгромная победа над «Торпедо» (6:1) в игре, превратившейся в индивидуальный мастер-класс Седрика Пакетта, набравшего 3+1 по системе «гол+пас».

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    Главный на текущий момент конкурент «Динамо» — «Локомотив» — на прошлой неделе также провел три встречи, но в двух остался без набранных очков. В нетипичной для себя манере ярославцы беззубо отдали два очка «Металлургу» Мг в противостоянии, которое на момент 9 января подразумевало соперничество лидеров двух конференций. Несмотря на разницу в две шайбы (3:5), «Локомотив» провел посредственный матч, в котором интрига была убита Коробкиным, Гребенкиным и Яковлевым, а выброшена подальше — Игорем Гераськиным, оформившим дубль и ассист.

    Турнирная таблица после 18-й игровой недели

    После откровенно слабого матча в Магнитогорске «Локомотив» прибыл в Тольятти, где выстрадал победу над «Ладой», оказавшись точнее в серии буллитов (3:2 Б). Однако самым непредсказуемым во всех смыслах получился воскресный матч в Ярославле. На домашнем льду команда Игоря Никитина проиграла «Витязю» (1:2), над которым имела двойное (даже чуть больше) преимущество по броскам в створ ворот — 44:21.

    18-ю игровую неделю «Динамо» Москва закончило с 72 очками по итогам 51 встречи. В активе «Локомотива» 70 баллов и 50 проведенных матчей. И только СКА отстал от двух других претендентов, набрав в 51 игре 68 очков.

    ЦСКА смещен на седьмую строчку

    Если для одного московского клуба прошлая неделя оказалась идеальной, то для двух других представителей столицы все прошло хуже некуда. В частности, для ЦСКА, который еще недавно имел реальную возможность догнать «Торпедо» и навязать борьбу за пятую позицию, а теперь мирится с очередным понижением, хотя в целом на дистанции это было трудно представить.

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    • Тем не менее по итогам 49 матчей ЦСКА, с 56 очками, занимает седьмую строчку в таблице Западной конференции, отставая на один балл от «Северстали» с учетом игры в запасе. Безусловно, сформированный разрыв едва ли можно назвать проблемным, но для «армейцев» это очередной пинок по репутации, что в нынешнем сезоне для него становится нормой и отражает его текущие кондиции.

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    • На прошлой неделе ЦСКА провел две игры. И в одной сумел выдать очередное, четвертое подряд в январе, шоу хорошей результативности. На своем катке команда Сергея Федорова растоптала «Торпедо» (7:2). Сергей Плотников оформил хет-трик, Андрей Светлаков набрал 1+3, а Слепышев и Мамин выдали по три ассиста. Развить успех после выигранного у прямого конкурента матча не удалось: 11 января ЦСКА уступил московскому «Динамо» (2:4).

    «Северсталь» идет без поражений в январе

    Очередной провал ЦСКА своевременно прочувствовала «Северсталь», которая, как кажется, набрала превосходную по своим аппетитам форму, и в 2024 году идет без поражений. Ее идеальная серия сейчас находится на 5-матчевой отметке. На прошлой неделе команда Андрея Козырева добилась двух побед в двух встречах. На домашнем катке она разобралась с «Куньлунем» (2:1) и отняла очки у СКА (3:2).

    «Спартак» погрузился в игровой кризис

    Еще один московский клуб, которому прошлая неделя не предрекала ничего хорошего. Заключительный матч 2023 года — с «Витязем» в Балашихе (4:5 ОТ) — стал отправной точкой деструктивной кампании «Спартака». Его текущая серия поражений — до игры 15 января с тем же «Витязем» — остановилась на шести матчах. Хуже в нынешней регулярке красно-белые еще не играли. Перегоревшая команда Алексея Жамнова четырежды осталась вообще без набранных очков, а в пяти встречах некогда безумная результативность ограничивалась двумя голами.

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    На прошлой неделе «Спартак» сыграл трижды, исход, разумеется, был один. Сперва московский клуб уступил минскому «Динамо» в гостях (1:3), а затем вернулся на родную «Мегаспорт Арену», где дважды устроился на разгром. Безжалостными по отношению к «Спартаку» оказались СКА (2:5) и «Металлург» Мг (2:6).

    Достаточно продолжительная по меркам высокой интенсивности на Западе серия неудач опустила «Спартак» на четвертое место в турнирной таблице. В 52 матчах он набрал 67 очков и отстал от первой строчки, где когда-то чувствовал себя комфортно и уверенно, на 5 баллов. Сейчас команда Алексея Жамнова опережает пятое «Торпедо» на 6 очков, но нижегородцы припрятали пару игр в запасе.

    Успешная неделя для «Сибири»

    В прошлом нашем обзоре «Сибирь» была упомянута в контексте интриги, которая оживилась в Восточной конференции и подразумевала борьбу за плей-офф между ней, «Амуром» и «Нефтехимиком». Удивительно, как семь дней в таком динамичном виде спорта могут изменить ситуацию. И не нужно быть экспертом, чтобы понять, что для одних все сложилось как надо, а другим стало хуже. Счастливчиком в конкретном случае оказался новосибирский клуб.

    В рамках 18-й игровой недели «Сибирь» провела серию матчей на Дальнем Востоке. В четырех встречах она поделила пополам победы и поражения. Первым ее соперником стал «Амур» (0:4, 4:1), вторым — «Адмирал» (4:2, 2:5).

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    50% набранных очков на фоне ошибок прямых конкурентов улучшили положение дел команды Сергея Кривокрасова. В минувшие семь дней «Нефтехимик» остался ни с чем в двух встречах из трех, а «Амур» после одной победы над «Сибирью» и вовсе устроился на три подряд поражения, да еще и в основное время, без шансов на очки в овертайме.

    В итоге в 52 матчах «Сибирь» набрала 55 очков, с которыми остается на восьмом месте в таблице Востока. При этом разрыв между девятым «Нефтехимиком» увеличился до 4 баллов при равном количестве проведенных встреч. «Амур» рухнул на десятую позицию, оставшись с 50 очками после 50 матчей.

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