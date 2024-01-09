ЦСКА — «Торпедо»: счет матча 7:2, обзор голов

В составе армейцев хет-трик оформил Сергей Плотников. Также шайбы забросили Константин Окулов, Кирилл Долженков и Виталий Абрамов. В составе нижегородцев дубль в свой актив записал Владислав Фирстов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 7:2 (4:0, 2:0, 1:2)
Голы: Светлаков — 6 (бол., Мамин, Каменев), 5:31 — 1:0. Окулов — 10 (Григоренко), 9:11 — 2:0. Долженков — 4 (Мамин, Карнаухов), 10:21 — 3:0. Плотников — 10 (Слепышев, Светлаков), 19:07 — 4:0. Плотников — 11 (Слепышев, Светлаков), 26:10 — 5:0. Плотников — 12 (Светлаков, Слепышев), 35:11 — 6:0. Фирстов — 15 (Артамонов, Бауи), 51:16 — 6:1. Абрамов — 10 (бол., Нестеров, Мамин), 54:43 — 7:1. Фирстов — 16 (Летунов, Кирсанов), 59:59 — 7:2Нереализованный буллит: Светлаков (ЦСКА), 43:08 (Вратарь)Вратари: Федотов — Кульбаков (Гуска, 10:21)Штраф: 11 — 11Броски: 34 (10+16+8) — 15 (1+7+7)
ЦСКА набрал 56 очков и занимает шестое место в таблице Западной конференции. У «Торпедо» 59 очков и пятая строчка таблицы «Запада».