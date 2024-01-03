«Локомотив» — «Барыс»: счет матча 4:5 Б, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛна выезде в серии буллитов обыграл— 5:4.

За ярославцев отличились Александр Полунин, Александр Елесин, Александр Волков и Рушан Рафиков. За астанинцев — Энтони Камара (дважды), Давид Скленичка и Джозеф Лабейт.

Решающий буллит реализовал Евгений Рымарев.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Локомотив» (Ярославль) — «Барыс» (Астана) — 4:5 Б (2:1, 0:2, 2:1, 0:0, 0:1) Голы: Полунин — 10 (Кирьянов, Елесин), 7:13 — 1:0. Елесин — 1 (Лихачев, Симашев), 9:34 — 2:0. Камара — 11 (Ножье), 19:47 — 2:1. Скленичка — 7, 25:34 — 2:2. Лабейт — 6 (Камара, Ножье), 37:01 — 2:3. А.С. Волков — 2 (Кирьянов, Бут), 50:13 — 3:3. Камара — 12 (бол., Бекетаев, Апальков), 55:37 — 3:4. Рафиков — 7 (Иванов, Лихачев), 58:52 — 4:4Победный буллит: РымаревВратари: Бочаров (Мурашов, 40:00, 57:47 — 58:08, 58:36 — 58:52) — ПаскуалеШтраф: 4 — 6Броски: 38 (11+9+13+5) — 21 (6+7+6+2)

После этого матча «Барыс» остался на 11-м месте в таблице Восточной конференции, имея в активе 39 очков, «Локомотив» сохранил вторую строчку на Западе с 64 баллами.