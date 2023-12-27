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    Леонтьев о поражении «Нефтехимика»: Нам нужен был результат, но что есть, то есть

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Амур
    Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (2:4).

    Олег Леонтьев
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    Олег Леонтьев

    «Такой же рисунок игры, такой же ход, как и в прошлом матче. Такие игры, конечно, многое дают для роста игроков. Нам нужен был результат. Готовились как никогда, все ребята были заряжены на борьбу, но соперник был результативнее в своих атаках.

    Бойцы сражались, никто не щадил себя, все понимали важность этого матча. Но что есть, то есть», — приводит слова Леонтьева пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

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    • После поражения от «Амура» «Нефтехимик» занимает 10-е место в таблице Востока с 39-ю очками в активе. «Волки» отстают от зоны плей-офф (8-я строчка) на 9 баллов. В следующем матче подопечные Леонтьева сыграют против «Адмирала» 29-го декабря.

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