Леонтьев о поражении «Нефтехимика»: Нам нужен был результат, но что есть, то есть

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(2:4).

«Такой же рисунок игры, такой же ход, как и в прошлом матче. Такие игры, конечно, многое дают для роста игроков. Нам нужен был результат. Готовились как никогда, все ребята были заряжены на борьбу, но соперник был результативнее в своих атаках.

Бойцы сражались, никто не щадил себя, все понимали важность этого матча. Но что есть, то есть», — приводит слова Леонтьева пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

После поражения от «Амура» «Нефтехимик» занимает 10-е место в таблице Востока с 39-ю очками в активе. «Волки» отстают от зоны плей-офф (8-я строчка) на 9 баллов. В следующем матче подопечные Леонтьева сыграют против «Адмирала» 29-го декабря.