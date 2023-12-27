«Амур» — «Нефтехимик»: счет матча 4:2, обзор голов

на своей площадке одержал победу над(4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хабаровчан голы записали на свой счет Евгений Грачев, Ян Дрозг, Александр Хохлачев и Кирилл Капустин.

Стоит отметить, что Грачев, Хохлачев и Капустин набрали в этом матче по 2 очка (1+1).

У «Нефтехимика» шайбы забросили Дмитрий Соколов в большинстве и Евгений Митякин.

КХЛ. Регулярный чемпионат. «Амур» — «Нефтехимик» (1:0, 1:1, 2:1). Голы: Грачев — 9 (Хохлачев, Гуркин), 15:38 — 1:0. Дрозг — 4 (Никонцев, Спиценко), 22:03 — 2:0. Соколов — 5 (бол. Митякин, Брюквин), 30:26 — 2:1. Хохлачев — 6 (Капустин, Грачев), 51:02 — 3:1. Митякин — 4 (Белозеров), 58:06 — 3:2. Капустин — 8 (ПВ.), 59:05 — 4:2Вратари: Бобков — ДолгановБроски: 23 (6+10+7) — 39 (12+18+9)Штраф: 8 — 6

После этого матча «Амур» занимает 9-е место в таблице Востока с 46-ю очками в активе. «Нефтехимик» — на 10-й позиции (39).