ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Арман ЦарукянЦарукян — главная угроза для Махачева. Арман деклассировал Дариуша и ворвался в топ-5
  • 14:28
    • Rockstar представила трейлер GTA 6 после утечек в сети
    Все новости спорта

    «Сибирь» уступила минскому «Динамо» в КХЛ

    «Сибирь» — «Динамо» Минск: счет матча 2:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Динамо Минск
    «Сибирь» на своем льду уступила минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:3.

    «Сибирь»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Сибирь»

    Гости отыгрались с 0:2 благодаря голам Романа Горбунова и Виталия Пинчука в третьем периоде. За 6 секунд до конца победную шайбу забросил Александр Волков.

    У хозяев дублем отметился Энди Андреофф.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Динамо» (Минск) — 2:3 (0:0, 2:0, 0:3)
    Голы: Андреофф — 11 (бол., Бек, Бутузов), 31:53 — 1:0. Андреофф — 12 (Аланов), 33:31 — 2:0. Горбунов — 12 (бол., Керран, Пинчук), 40:04 — 2:1. Пинчук — 9 (бол., Мороз, Горбунов), 40:16 — 2:2. Волков — 6 (Энас), 59:54 — 2:3Вратари: Костин (59:54) — КолосовШтраф: 12 — 8Броски: 28 (12+12+4) — 34 (11+9+14)

    Минчане набрали 38 очков и идут восьмыми в таблице Западной конференции.

    Все прогнозы на КХЛ

    «Сибирь» (41) идет на 8-й позиции на «Востоке».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Лутон» победную серию «Арсенала»?
  • «Лутон Таун» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Динамовцы преуспеют в матче за первое место
  • «Спартак» — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • «Гладбах» снова нокаутирует «Вольфсбург»?
  • «Боруссия» М — «Вольфсбург». Прогноз и ставки
  • 2.52
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 5 декабря
  • Сегодня в 23:15
    •  2.01
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.98
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.52
  • Прогноз на матч Боруссия М — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Марсель — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Андрач — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие