«Сибирь» — «Динамо» Минск: счет матча 2:3, обзор голов

Гости отыгрались с 0:2 благодаря голам Романа Горбунова и Виталия Пинчука в третьем периоде. За 6 секунд до конца победную шайбу забросил Александр Волков.
У хозяев дублем отметился Энди Андреофф.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Динамо» (Минск) — 2:3 (0:0, 2:0, 0:3)
Голы: Андреофф — 11 (бол., Бек, Бутузов), 31:53 — 1:0. Андреофф — 12 (Аланов), 33:31 — 2:0. Горбунов — 12 (бол., Керран, Пинчук), 40:04 — 2:1. Пинчук — 9 (бол., Мороз, Горбунов), 40:16 — 2:2. Волков — 6 (Энас), 59:54 — 2:3Вратари: Костин (59:54) — КолосовШтраф: 12 — 8Броски: 28 (12+12+4) — 34 (11+9+14)
Минчане набрали 38 очков и идут восьмыми в таблице Западной конференции.
«Сибирь» (41) идет на 8-й позиции на «Востоке».