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    Морозов о возможном подписании контракта Ковальчука со «Спартаком»: Ему не нужны ничьи советы

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    Президент КХЛ Алексей Морозов поделился мнением о том, что форвард Илья Ковальчук возобновит карьеру, подписав контракт со «Спартаком».

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    «Никаких советов с моей стороны быть не может! Илья — взрослый человек. Сами понимаете, сколько ему лет, какой у него опыт. Легенда нашего хоккея. Конечно, только он сам будет принимать решение, что ему делать. Ему не нужны ничьи советы.

    Он поймёт, как себя чувствует в этом возрасте, какие у него травмы и болячки, что его беспокоит. Сможет ли он уделять много внимания хоккею, когда есть семейные дела. Знаете, многие заканчивают карьеру из-за того, что хотят быть больше с семьёй.

    Так что будем ждать решение Ильи. Официально пока ничего нет. В лигу не поступало никаких контрактов Ковальчука с клубом КХЛ. А до 27 декабря, когда в КХЛ объявлен дедлайн, у каждой команды есть возможность подписать новичков (улыбается), если они впишутся в потолок заработной платы.

    В "Питтсбурге" 27 декабря 2000 года после трёх с половиной сезонов паузы в большой хоккей вернулся Марио Лемье, может ли КХЛ сделать такое же шоу вокруг возвращения Ковальчука после паузы в два с половиной сезона? Я точно знаю, что тогда шоу делала не НХЛ, а сам "Питтсбург".

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    • Там был большой рождественский матч с "Торонто". На арене "Пингвинз" опускали свитер Лемье, который уже подняли под своды, когда он ушёл в первый раз. На ковре, расстеленном на льду, стояла семья — жена, дети. Момент был очень трогательный, и все ждали этого события.

    Давайте и мы дождёмся, состоится ли официальное подписание контракта с Ковальчуком. Тогда, конечно, спартаковцам нужно будет подумать о том, как привлечь ещё больше внимания к этому. Если Илья в самом деле вернётся в КХЛ, то можете быть уверены — я обязательно пойду на его первый матч!» — сказал Морозов в интервью «Матч ТВ».

    Последним клубом Ковальчука был «Авангард». В сезоне 2020/2021 форвард провел 40 матчей, забил 9 голов и сделал 17 голевых передач.

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