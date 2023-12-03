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    Федоров: Одним звеном очень сложно выиграть

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    Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал поражение от «Трактора» (1:3).

    Сергей Федоров
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    Сергей Федоров

    «Команду "Трактор" с победой. Мы не наиграли на победу. Не все 60 минут играли как в первом периоде. Качество второго периода резко упало. Не смогли завершить всё хорошей передачей, контратаками. В третьем уже догоняли. Пропустили ненужный второй гол. В большинстве были угрозы, но не смогли сравнять и забить. В конце большинства пропустили третью шайбу. Счёт по игре. К сожалению, у нас сегодня получилось так, что просто хотеть мало. Надо мочь. Мы должны это чётко понять. Если играть на результат, то нужно выполнять установку, играть как договорились. Поэтому мы готовимся дальше. В данной ситуации наши молодые игроки получают необходимую игровую практику. Но, к сожалению, результата пока нет. Одним звеном очень сложно выиграть.

    В первом периоде была равная борьба, а во втором получился перелом со стороны "Трактора", что не получилось? Я думаю, что я ответил на этот вопрос. Качество передач, качество хоккейных моментов, движения с шайбой, не доводили шайбу до ворот. Много вещей неожиданно ушло от нашей команды во втором периоде. И, конечно, ненужный второй гол. Ничего не предвещало, выпустили звено в атаке и пропустили в этой же смене. Поэтому сложно что-то добавить.

    В чём причина такого хоккея, усталость, невыполнение установки? Все мы молодые парни. Какая тут усталость? Всё идёт от желания, от осознания, за какой клуб ты играешь. Всё в голове.

    Дважды в этом сезоне уступили "Трактору" после смены главного тренера у соперника, что сегодня "Трактор" смог противопоставить, что не получилось взять реванш? Такой острый вопрос. Реванш не реванш, но у нас свои проблемы, с которыми мы работаем. Я ответил на этот вопрос. Насчёт "Трактора" — мы знаем, что это катающаяся команда, которая умеет держать шайбу. И мы это прочувствовали, когда проиграли 0:4 дома. Поэтому настраивали ребят на энергичный и подвижный хоккей. Плюс — "Трактор" немного дома играет по-другому. Более агрессивно. Более хитро. Не хотелось бы их перехвалить. Все наши мысли сосредоточены на наших ребятах. У нас много ребят, которые пришли в команду, и у нас есть отрезок работы, в котором мы должны помочь им адаптироваться и сыграть в правильный хоккей, который даёт результат.

    Сегодня у Игоря Ларионова день рождения, поздравил ли я? Да, поздравил Игоря Николаевича с днём рождения», — приводит слова Фёдорова сайт «Трактора».

    ЦСКА идет на шестом месте в Западной конференции с 42 очками. «Трактор» (44) занимает ту же позицию, но на «Востоке».

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