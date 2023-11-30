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    «Адмирал» в овертайме взял верх над «Сибирью»

    «Сибирь» — «Адмирал»: счет матча 2:3 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Сибирь
    «Адмирал» одолел «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

    «Сибирь»
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    «Сибирь»

    У гостей 3 (2+1) очка записал в актив Александр Горшков, который забил решающий гол.

    У хозяев отличились Энди Андреофф и Артем Михеев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)
    Голы: Андреофф — 10 (бол., Прохоркин), 29:50 — 1:0. Горшков — 5 (Берлев, Соловьев), 35:20 — 1:1. Лисовец — 2 (Горшков, Фьоре), 40:56 — 1:2. Михеев — 6 (Шашков, Яковлев), 49:11 — 2:2. Горшков — 6 (Чебыкин), 63:44 — 2:3Вратари: Красоткин (Худобин, 31:06) — ДемченкоШтраф: 4 — 8Броски: 32 (10+9+13+0) — 25 (5+10+9+1)

    «Адмирал» набрал 29 очков и находится на 11-й позиции в таблице Восточной конференции.

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    «Сибирь» (40) — на 8-м месте «Востока».

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