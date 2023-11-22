«Автомобилист» — «Динамо» Минск: счет матча 1:4, обзор голов

Нападающий «Динамо» Роман Горбунов Фото: globallookpress.com
В составе хозяев единственную шайбу забил Алексей Бывальцев.
За «Динамо» отличились Егор Бориков, Ник Меркли, Роман Горбунов и Даниил Сотишвили.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Динамо» (Минск) — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Голы: Бориков — 1 (Керран, Пышкайло), 16:37 — 0:1. Меркли — 1 (Горбунов, Керран), 19:43 — 0:2. Горбунов — 1 (Кузнецов), 30:18 — 0:3. Бывальцев — 1 (Мэйсек), 35:09 — 1:3. Сотишвили — 1 (Стась), 47:23 — 1:4Вратари: Аликин — ФергюсонБроски: 37 (8+17+12) — 22 (7+7+8)Штраф: 6 — 10
После этой победы у «бело-голубых» стало 34 очка и восьмое место на «Западе». «Автомобилист» идет на шестой строчке на «Востоке» с 40 баллами.