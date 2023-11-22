ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ГавиБезжалостный календарь. Пора начать относиться к футболистам, как к людям
  • 21:47
    • ЦСКА чуть не упустил победу в матче с «Северсталью»
  • 20:46
    • Источник: «Манчестер Юнайтед» заинтересовался Алипом
  • 20:37
    • «Зенит-Казань» обыграл «Факел», московское «Динамо» и «Нова» также одержали победы
  • 20:18
    • «Самара» одержала третью победу подряд
  • 20:04
    • Лукаку и Влахович в числе игроков Серии А с самой высокой зарплатой
    Все новости спорта

    Минское «Динамо» разгромило «Автомобилист» на выезде

    «Автомобилист» — «Динамо» Минск: счет матча 1:4, обзор голов

    Хоккей Автомобилист Динамо Минск
    Минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях уверенно победило «Автомобилист» со счетом 4:1.

    Нападающий «Динамо» Роман Горбунов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Нападающий «Динамо» Роман Горбунов

    В составе хозяев единственную шайбу забил Алексей Бывальцев.

    За «Динамо» отличились Егор Бориков, Ник Меркли, Роман Горбунов и Даниил Сотишвили.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Динамо» (Минск) — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
    Голы: Бориков — 1 (Керран, Пышкайло), 16:37 — 0:1. Меркли — 1 (Горбунов, Керран), 19:43 — 0:2. Горбунов — 1 (Кузнецов), 30:18 — 0:3. Бывальцев — 1 (Мэйсек), 35:09 — 1:3. Сотишвили — 1 (Стась), 47:23 — 1:4Вратари: Аликин — ФергюсонБроски: 37 (8+17+12) — 22 (7+7+8)Штраф: 6 — 10

    После этой победы у «бело-голубых» стало 34 очка и восьмое место на «Западе». «Автомобилист» идет на шестой строчке на «Востоке» с 40 баллами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Динамо» Москва сумеет добиться второй подряд домашней победы
  • «Динамо» Москва — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Авангард» добьется победы в 11-м матче подряд?
  • «Салават Юлаев» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
  • «Спартак» не позволит СКА продлить победную серию
  • СКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.30
  • Экспресс дня 22 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Торпедо
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч СКА — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Евсеев — Мартинес
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ринкон — Ландалус
  • Теннис
  • Завтра в 14:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Бунедкор — Металлург Бекабад
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Вашингтон — Баффало
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие