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    «Локомотив» в зрелищном матче переиграл «Куньлунь»

    «Локомотив» — «Куньлунь»: счет матча 5:4, обзор голов

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» дома победил «Куньлунь» со счетом 5:4.

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    На голы Дениса Алексеева, Степана Никулина, Максима Шалунова, Даниила Тесанова и Сергея Андронова гости ответили точными бросками Кайла Вуда, Тайлера Вона, Зака Лесли и Джека Родевальда.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Куньлунь» (Пекин) — 5:4 (1:2, 2:1, 2:1)
    Голы: Вуд — 4, 1:58 — 0:1. Вонг — 3 (бол., Вуд, Броссо), 8:57 — 0:2. Алексеев — 6 (Иванов, Гернат), 14:11 — 1:2. Никулин — 1 (Иванов, Алексеев), 32:44 — 2:2. Лесли — 3 (бол., Вонг), 34:19 — 2:3. Шалунов — 10 (Сергеев, Березкин), 38:25 — 3:3. Родуолд — 4 (мен.), 43:09 — 3:4. Тесанов — 4 (Полунин), 46:22 — 4:4. Андронов — 4 (бол., Сергеев, Шалунов), 55:37 — 5:4Вратари: Мурашов — Смит (58:33)Штраф: 6 — 13Броски: 52 (22+18+12) — 20 (8+4+8)

    «Локомотив» набрал 40 очков и занимает третье место в Западной конференции. «Куньлунь» располагается на последней, 11-й строчке.

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