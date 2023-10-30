«Сочи» — «Динамо» Москва: счет матча 1:6, обзор голов

Московскоеуверенно победилосо счетом 6:1 и возглавило Западную конференцию, обогнав московский «Спартак».

В составе «бело-голубых» дубль оформил канадский нападающий Седрик Пакетт. Также забивали Павел Кудрявцев, Эрик О'Делл, Андрей Миронов, Илья Каблуков, для которого этот матч стал юбилейным 1000-м в чемпионатах России.

За «Сочи» единственную шайбу забросил Сергей Попов, реализовавший большинство.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сочи» — «Динамо» (Москва) — 1:6 (0:0, 1:2, 0:4) Голы: Пакетт — 1 (Менелл, Гусев), 26:00 — 0:1. Попов — 1 (бол., Криштоф, Дж. Бракко), 31:28 — 1:1. Кудрявцев — 1 (Миронов), 37:29 — 1:2. Пакетт — 2 (Гусев, Уил), 40:50 — 1:3. О`Делл — 1 (Миронов, Кудрявцев), 47:37 — 1:4. Миронов — 1 (Уил), 54:16 — 1:5. Каблуков — 1 (Рашевский, Муранов), 57:08 — 1:6Вратари: Бердин — КоноваловБроски: 27 (5+12+10) — 47 (14+15+18)Штраф: 0 — 10

После этой победы «Динамо» стало лидером «Запада» с 35 очками. «Сочи» остался на шестой строчке с 25 очками.