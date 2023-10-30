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    • «Сибирь» победила «Витязь» по буллитам
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    «Сибирь» победила «Витязь» по буллитам

    «Сибирь» — «Витязь»: счет 3:2 бул, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Витязь
    В очередном туре регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» выиграла у «Витязь» по буллитам. Основное время завершилось со счетом 2:2.

    «Сибирь»
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    «Сибирь»

    Шайбы в составе хозяев забрасывали Егор Аланов и Тимур Ахияров.

    За «Витязь» отличились Александр Яремчук и Владислав Кара.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Витязь» (Московская область) — 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Аланов — 1 (бол., Бутузов, Бек), 28:11 — 1:0. Яремчук — 1 (бол., Педан, Галузин), 39:26 — 1:1. Кара — 1 (бол., Угольников, Яремчук), 52:08 — 1:2. Ахияров — 1 (Бек), 57:12 — 2:2Вратари: Красоткин — ДорожкоБроски: 32 (14+8+8+2) — 30 (9+9+7+5)Штраф: 18 — 8

    После этого матча у «Сибири» стало 27 очков, она идет на восьмом месте на «Востоке» с 27 очками. «Витязь» продолжает занимать последнее место на «Западе» с 17 баллами.

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