начнут матч в 05:30 в регулярном сезоне НХЛ, 22.10.2023.

Последний матч: «Лос-Анджелес» — «Бостон» 2:5. Возможно, в этот раз команды смогут порадовать болельщиков результативным хоккеем.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Бостон»).

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