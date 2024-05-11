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    «Спартак» минимально победил «Краснодар»

    «Спартак» — «Краснодар»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче 28-го тура РПЛ «Спартак» на своем поле обыграл «Краснодар» со счетом 1:0.

    Роман Зобнин
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    Роман Зобнин

    Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Роман Зобнин.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Спартак — Краснодар 1:0
    Гол: 1:0 Роман Зобнин (34') Спартак: Александр Максименко, Алексис Дуарте, Никита Чернов, Роман Зобнин, Даниил Хлусевич, Руслан Литвинов, Наиль Умяров, Данил Пруцев, Хесус Медина, Михаил Игнатов, Манфред Угальде Краснодар: Матвей Сафонов, Витор Тормена, Лукас Оласа, Кайо, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Никита Кривцов, Кади Боржес, Олакунле Олусегун, Джон Кордоба, Виктор Са

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» с 46 очками поднялся на четвертое место в РПЛ. «Краснодар» с 50 баллами остается вторым.

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