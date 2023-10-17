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    Панарин о психологии хоккеиста: Через день можно себя чувствовать царем мира, а на следующий — конченым

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс
    Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о том, как реагирует на свои ошибки во время игр.

    Артемий Панарин
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    Артемий Панарин

    «У хоккеистов вверх-вниз постоянно, через день можно себя чувствовать царём мира, а на следующий — конченым. Лично у меня такое восприятие, если из-за меня гол забили или команда проиграла конкретно по моей вине.

    Чувствуешь себя… обтекаешь чуть-чуть сидишь. Сколько бы очков у тебя ни было, тебе всё равно сегодня плохо. Завтра, конечно, станет полегче, но сегодня печально», — сказал Панарин в эфире YouTube-канала «Всё хОКкей».

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