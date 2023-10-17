Панарин о психологии хоккеиста: Через день можно себя чувствовать царем мира, а на следующий — конченым

Нападающийвысказался о том, как реагирует на свои ошибки во время игр.

«У хоккеистов вверх-вниз постоянно, через день можно себя чувствовать царём мира, а на следующий — конченым. Лично у меня такое восприятие, если из-за меня гол забили или команда проиграла конкретно по моей вине.

Чувствуешь себя… обтекаешь чуть-чуть сидишь. Сколько бы очков у тебя ни было, тебе всё равно сегодня плохо. Завтра, конечно, станет полегче, но сегодня печально», — сказал Панарин в эфире YouTube-канала «Всё хОКкей».

В нынешнем сезоне российский нападающий провел 3 матча в регулярном чемпионате НХЛ, забил гол и сделал 3 голевые передачи.