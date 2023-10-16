КХЛ назвала лучших игроков недели

КХЛ назвала лучших игроков прошедшей недели в регулярном чемпионате.

Лучшим вратарем признан Илья Проскуряков («Авангард»), одержавший 3 победы в 3 матчах недели. Он отразил 97,44% бросков при коэффициенте надежности 0,67. В матче с «Динамо» Проскуряков сыграл на ноль.

Лучшим защитником стал Динар Хафизуллин («Салават Юлаев»), набравший 4 (1+3) очка в трех играх. Он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+3». Его шайба в матче с «Автомобилистом» стала победной. На его счету также два силовых приема и три блокированных броска.

Лучшим нападающим признан Николай Голдобин («Спартак»). Он набрал 9 (3+6) очков в трех матчах недели. Голдобин не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+3». Его шайба в матче с ЦСКА стала победной.

Лучшим новичком впервые в карьере признан вратарь Илья Набоков («Металлург»), одержавший две победы в двух матчах недели. По воротам Набокова было нанесено 69 бросков (34,5 в среднем за игру), из которых он отразил 92,75%. Коэффициент надежности составил 2,42.