Очередное подписание СКА, неудачный дебют Рябыкина, победные серии «Спартака» и «Салавата Юлаева»

В период шестой игровой недели СКА презентовал очередного звездного новичка, в то время как «Спартак» и «Салават Юлаев» были лучшими непосредственно на льду. Но нашлись и те, кто в минувшую семидневку разочаровал. Обо всем этом вспоминаем в нашей подборке.

«Спартак» метит в лидеры Запада

Одним из немногих, кто выдал идеальный семидневный отрезок, был «Спартак». Команда Алексея Жамнова одержала три подряд победы и довела общую серию до пяти матчей. В каждой игре московский клуб традиционно был хорош в нападении и не покидал площадку без 4 заброшенных шайб минимум.

«Спартак» в матче с «Торпедо» ХК «Спартак»

В текущем сезоне это типичный «Спартак», которому удается доводить результативные матчи до закономерных побед, причем статус соперника не всегда важен. Так, на неделе команда Жамнова уничтожила и без того еле живой «Витязь» (5:1), после чего столько же шайб забросила в ворота ЦСКА (5:2). А во встрече с одним из прямых конкурентов — «Торпедо» — красно-белые отказались от идеи сыграть в овертайме и отличились дважды за три минуты до финальной сирены (4:2).

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Важнейшая победа над нижегородцами и недавняя осечка казавшегося несокрушимым «Локомотива» подняли «Спартак» на второе место на Западе с трехочковым отставанием от лидера из Ярославля.

Турнирная таблица после шестой игровой недели Telegram: khl_official_telegram

«Спартак» остается самым забивным клубом лиги. В 19 играх команда Алексея Жамнова забросила 70 шайб — 3.7 за игру в среднем. Подобных безумных цифр москвичи добились благодаря своему убойному трио — Голобин — Морозов — Порядин. Эти хоккеисты играют в первом звене и разрывает лигу, являясь ее лучшими бомбардирами.

Так, первым по результативности остается Николай Голдобин, на счету которого 30 очков (14+16) и ассистентский покер в недавнем матче с «Витязем». Вторым в рейтинге идет Павел Порядин (9+14), а тройку сильнейших замыкает Иван Морозов (6+15). Стоит ли лишний раз напоминать, что все они новички, пришедшие в команду в межсезонье?

«Салават Юлаев» почувствовал новый прилив энергии

Другой клуб, который приятно удивил на шестой игровой неделе. В минувшие семь дней «Салават Юлаев» решил развить успех после продуктивного выезда в Магнитогорск, где, 8 октября, разгромил «Металлург» Мг (6:2).

Вероятно, команда Виктора Козлова пожелала и дальше играть в результативный хоккей, превратившись из среднего по привлекательности клуба в один из самых смотрибельных коллективов прошлой недели. Иначе как объяснить три подряд победы с 4+ заброшенными шайбами в каждой игре? На неделе уфимцы были суровы по отношению к «Автомобилисту» (4:1) и не пожалели «Витязь» (8:1), после чего они оформили более скромную (в нынешних реалиях) победу над «Динамо» Минск (4:2).

Владислав Ефремов VK

Пока все те, кто считается прямыми конкурентами, играли с переменчивым успехом, «Салават Юлаев» на их фоне возвышался. И в новую неделю он входит в качестве четвертой команды конференции. Правда, столько же очков (22) имеют два других клуба — «Лада» и «Авангард», в то время как от зоны топ-3 уфимцев отделяют 4 балла.

После серии результативных матчей атака «Салавата Юлаева» вошла в тройку самых активных на Востоке — 56 заброшенных шайб. Александер Хмелевский привычно был хорош в завершении и уже набрал 8+5 по системе «гол+пас», но при этом в команде появился новый лидер по очкам — Александр Шаров, который отныне примеряет роль главного ассистента (4+14). В частности, в игре с «Витязем» форвард третьего звена оформил 1+3. При этом и оборона, являющаяся сильной стороной команды, остается второй самой надежной в конференции (36 пропущенных).

СКА продолжает скупать звезд у конкурентов

На прошлой неделе СКА потерял очередные очки симпатий со стороны нейтрального болельщика, провернув идеальный для себя и спорный в глобальном понимании обмен: состав санкт-петербургского клуба пополнил лучший бомбардир «Сочи» Борна Рендулич, а Марат Хуснутдинов присоединился к южанам.

Борна Рендулич был обменян в СКА Telegram: @hcSKA

Почему сочинцы пошли на сделку, отдав того, кого подписывали ради цели попасть в кубковую восьмерку, и кто начал делать разницу здесь и сейчас, остается лишь догадываться, но для СКА — это, несомненно, усиление премиум-класса.

В первом своем матче за новый клуб Борна Рендулич был отправлен в четвертое звено и сумел отличиться заброшенной шайбой в ворота «Локомотива». Но его стараний оказалось недостаточно, ведь в «Ледовом» СКА уступил (2:3). Во второй встрече — с «Динамо» Минск — Борна сыграл в третьем звене с Алистровым и Воробьевым и сумел набрать 1+1, благодаря чему санкт-петербуржцы с большим трудом справились с гостями из Беларуси (3:2).

Суммарно хорватский форвард набрал 18 очков (11+8) и вошел в десятку лучших бомбардиров лиги (8 место), идеально влившись в новую команду. И как бы сочинцам по итогам сезона не пришлось кусать локти, наблюдая за тем, как Рендулич блистает в Кубке Гагарина, в то время как они смотрят его по телевизору.

Дмитрий Рябыкин провалил дебют в «Витязе»

Неделей ранее «Витязь» стал первым, кто сменил тренера. Команда устала от беспросветной серии поражений, мертвой атаки и катастрофически проблемной обороны. С временно исполняющим обязанности — Алексеем Тертышным — подмосковный добился двух побед, после чего клуб представил Дмитрия Рябыкина в качестве нового главного тренера.

Дмитрий Рябыкин в матче со «Спартаком» VK

Однако такой дебют в новой команде едва ли можно пожелать даже своим главным конкурентам: в четырех матчах, которые пришлись на шестую игровую неделю, «Витязь» заработал всего одно очко и пропустил в сумме 18 шайб (4.5 в среднем) при 4 заброшенных. В рамках гостевой серии «Витязь» был разгромлен «Спартаком» (1:5), «Нефтехимиком» (0:3) и «Салаватом Юлаевым» (1:8). В последнем же матче он, ведя 2:0 на льду «Автомобилиста», проворонил преимущество и уступил в овертайме (2:3 ОТ).

По итогам 19 игр «Витязь» занимает последнее место в Западной конференции с 10 очками, 29 заброшенными шайбами и 72 пропущенными. По каждому перечисленному компоненту команда является худшей во всем чемпионате. Очевидно, нового тренера ждет не одна бессонная ночь в попытках найти способ все это исправить или хоть немного улучшить.

Затянувшаяся полоса неудач «Сибири»

На прошлой неделе «Витязь» был не единственным неудачником регулярки. В эту компанию можно вписать несколько других кандидатов, но самой заметной стала «Сибирь».

Еще недавно — во второй половине сентября — команда Дэвида Немировского выдала серию победных матчей, в период которой разбиралась с топ-клубами уровня СКА, «Авангарда» и «Динамо» Москва. Но сейчас о подобных результатах она может только мечтать. Текущая серия новосибирцев состоит из пяти матчей без побед, в четырех из которых было пропущено минимум 4 шайбы.

«Сибирь» в гостевом матче с «Трактором» ХК «Сибирь»

На прошлой неделе мрачная статистика «Сибири» дополнилась двумя матчами. Сперва команда Немировского дала бой «Трактору», которому после трех динамичных и атакующих периодов проиграла в серии буллитов (4:5 ОТ). Во второй встрече новосибирцы не сдержали «Металлург» Мг, хотя попытки были (2:4).

Все эти неудачи заметно ослабили «Сибирь» в ее стремлении попасть в верхнюю часть таблицы: после 17 матчей новосибирцы занимают восьмое место с 17 очками, опережая всего на один балл десятый «Барыс» и обходя девятый «Амур» лишь благодаря лучшим дополнительным показателям.