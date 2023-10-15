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    Козлов: Было видно, что седьмая игра за 15 дней сказывалась

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Минск Салават Юлаев
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над минским «Динамо» (4:2) в домашней игре.

    Виктор Козлов
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    Виктор Козлов

    «Тяжёлый матч. Первый период провели хорошо, а во втором начали допускать ошибки при выходе из своей зоны, чем воспользовался соперник. Было видно, что седьмая игра за 15 дней сказывалась. Но когда "Динамо" сравняло счёт, ребята проявили характер — забили гол, потом в пустые ворота. Хорошая победа на характере, ребята — молодцы. У Ливо повреждение. Посмотрим, какие дальше будут анализы.

    Физика — это основная причина того, что было много брака и пробросов? Минчане играют очень агрессивно. У них подвижные нападающие, которые хорошо прессинговали. В третьем периоде нам было нелегко, поэтому иногда вынужденно выводили шайбу из зоны, чтобы соперник не контролировал её — но это было эпизодически.

    Павел Коледов сможет сыграть на выезде? Надеюсь, что да. Это 14-я победа над "Динамо" подряд? Не думал об этом, это было давно. Обыграть минчан 14 раз подряд — хороший показатель.

    Сегодня не реализовали много моментов? Игра на игру не приходится. Например, с "Витязем" шайбы заходили, а сегодня были сложности. Во втором периоде Артём Пименов мог сделать счёт 3:0, но вратарь хорошо сыграл. Гол в меньшинстве? Немного не разобрались при входе в зону, оттуда всё пошло. Ошибки неизбежны. Главное — что ты делаешь после ошибок.

    Сергей Варлов провёл всю домашнюю серию с командой — есть ли у него шанс остаться после возвращения травмированных? Варли хорошо играет, по-мужски контролирует шайбу, идёт в отбор. Что будет дальше — будет зависеть от него», — цитирует Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

    У «Динамо» осталось 18 очков, оно идет на 8-м месте в Западной конференции. Уфимский клуб поднялся на четвертую строчку на «Востоке» с 22 очками.

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